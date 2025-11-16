De ce investește Puya bani în imobiliare. A descoperit spiritul de afacerist

Puya, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de hip-hop de la noi, și-a dat seama cum să facă bani fără prea mult efort. Drept urmare investește în imobiliare vechi.

Artistul a povestit la un podcast că este fascinat de casele vechi. Drept urmare a început prin a cumpăra una și a investit în recondiționarea ei. Desigur că de la acest punct până a porni o adevărată afacere nu a mai fost decât un pas. Mai ales că artistul și-a dat seama cum merge piața.

”M-a prins asta cu casele. A început să mă prindă de la casa pui mici. Aia a fost un lucru care mie mi-a plăcut. Și acum am început să cumpăr alte proprietăți. Tot așa case mai vechi, le mai recondiționez. Unele sunt prin București, altele sunt prin alte părți. M-a prins asta”, a explicat cântărețul.

De asemenea, artistul nu s-a oprit aici. Mai exact a făcut o analiză de piață legat de cele mai bune investiții cu cele mai puține pierderi. Așa că și-a dat seama că pasiunea lui poate fi bănoasă.

”Mă pasionează și în același timp îmi păstrează și banii la același nivel. Nu sunt supuși inflației. Pentru că atunci când cumperi o proprietate ea își ridică prețul în funcției de cum e piața. Dacă îți cumperi o mașină, valoarea proprietății scade. Adică e un mod interesant de a face ce-mi place și în același timp am păstrat și banii”, a mai spus Puya.

Pe de altă parte, în ce-l privește a existat un zvon conform căruia ar fi ajuns milionar în euro. Acesta a lămurit și această poveste.

„Lumea vorbește de milioanele de euro de parcă zici că-i maculatură. Nu știu dacă am făcut milionul de euro. Dacă stai să iei acum tot ce am făcut de când eram eu mic… Profitul este venit minus cheltuieli. Depinde și ce faci cu profitul. Eu vin din anii 90. Prima oară când am făcut bani, luam 800 de dolari. Era 8000 de dolari o casă. Îți închipui că mi-am luat vreo casă?! Nu, mi-am luat mașină!”, a mai spus el.