Schimbări la Antena Stars. Un celebru prezentator, scos din schemă

Rotația prezentatorilor de la „Xtra Night Show” continuă, iar producătorii Antena Stars au luat o decizie neașteptată. Odată cu întoarcerea lui Andrei Ștefănescu de la filmările pentru emisiunea „Poftiți pe la noi”, Bursucu, care i-a ținut locul pe durata absenței, va ieși din schemă. Totuși, fostul coleg al lui Teo Trandafir nu rămâne fără proiect.

În perioada în care Andrei Ștefănescu a fost plecat, producătorii au apelat la Bursucu pentru a menține dinamica show-ului. Acesta a împărțit platoul cu Andreea Frățilă, venită de la emisiunea „Mireasa”. Cei doi au format un duo energic, iar telespectatorii au primit bine schimbarea temporară.

Întrebarea firească a fost, însă, ce se întâmplă cu Nasrin Ameri, cea care prezentase anterior formatul alături de Andrei. Surse din cadrul televiziunii au confirmat că jurnalista nu va reveni la „Xtra Night Show”, deși colaborarea sa cu postul părea solidă.

În locul ei, Andreea Frățilă va rămâne partenera oficială de platou a lui Andrei Ștefănescu, decizie ce marchează o nouă etapă pentru emisiunea nocturnă a Antenei Stars.

Deși părăsește XNS, Bursucu nu va dispărea de pe micile ecrane. Potrivit informațiilor obținute de Cancan, acesta ar fi semnat deja pentru un nou proiect de divertisment: „Te pui cu faimoșii”, o emisiune de tip quiz show, inspirată din celebrul format „Te pui cu blondele”.

Noul program va aduce în prim-plan vedete și influenceri, care se vor confrunta în probe amuzante și provocări de cultură generală. Printre invitații care ar fi filmat deja episoade pilot se numără Puya, Irisha, Cucu Gram de la Noaptea Târziu, Lolrelai și Tudor Magicianul, câștigătorul „Power Couple România”.

Bursucu ar fi fost ales în urma unei selecții la care au participat și alți trei prezentatori, însă experiența și carisma lui au cântărit decisiv.

Revenirea lui Andrei Ștefănescu la „Xtra Night Show” marchează o perioadă de reorganizare în echipa postului. În timp ce Nasrin Ameri rămâne momentan în afara proiectului, Andreea Frățilă își consolidează poziția, iar Bursucu se pregătește pentru o nouă provocare profesională.

Antena Stars mizează pe formate dinamice și fețe familiare publicului, semn că strategia pentru sezonul de toamnă include o reîmprospătare a grilei și adaptarea la gusturile unui public tot mai divers.