Bursucu, momente de panică. Un bărbat i-a smuls copilul din brațe

Bursucu. Sursa foto Youtube
Celebritatea nu aduce mereu numai lucruri bune, cel puțin asta susține Bursucu, care a povestit o întâmplare mai puțin plăcută. Mai exact acesta a explicat cum un fan i-a smuls copilul din brațe.

Bursucu, situație tensionată

Totul s-ar fi întâmplat într-un mall, când un fan a dorit să facă o poză cu artistul. ”Treceam așa printr-un mall și a venit un domn la mine și mi-a zis să facem o poză. Evident că i-am răspuns că facem și a zis perfect.

Și era cu soția și cu doi copii. Și eu eram cu asta mică a mea în brațe. Și eu cum eram cu asta mică în brațe, mi-a smuls copilul din brațe, jap. Și a dat copilul la o parte ca să facă o poză cu mine”, a povestit Bursucu.

”Dă-mi copilul înapoi”

Șocul a venit când realizatorul a conștientizat ce se întâmplă. ”Și mi-am pus mâinile pe piept și nu am mai simțit copilul și i-am zis: nu-mi spune că ai făcut asta. Și el mi-a zis dar ce-am făcut?

Bursucu și familia sa. Sursa: Facebook

Și i-am spus dă-mi copilul meu înapoi, acum, copilul, repede, repede, dă-l înapoi până număr până la 3, nu mai număr, dă-mi copilul acum. Și mi-a dat copilul așa, ca și cum nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus el.

Fanul a început să înjure

”Și i-am spus să nu mai faci asta niciodată în viața ta. Era soția lângă mine și îi dădeam copilul. Și el încerca să mi zică că lasă că nu s-a întâmplat nimic. Și i-am zis: du-te liniștit, ia-ți familie, uită că ne-am întâlnit. Și a început să mă înjure.

Am vrut să mă întorc și  până la urmă mi-am văzut mai departe de drum. A fost unul dintre șocurile vieții mele. Și de atunci eu am zis stop, că eu nu trebuie să mai fac nimic ci trebuie să fiu eu”, a încheiat acesta.

