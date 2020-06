Actrița Adriana Trandafir a fost, la rându-i, diagnosticată cu noul tip de coronavirus, după Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Alina Pușcaș și Andrei Ștefănescu.

Acesta din urmă, concurent în emisiunea „Te cunosc de undeva”, a oferit noi reacții, luni, de pe patul de spital.

„Am deja 5 zile în spital. Starea mea e una bună, sunt asimptomatic, nu am febră, mi se iau analizele ca să vadă dacă am sângele oxigenat. Sunt pe lista celor cu COVID, dar sunt asimptomatic și, câtă vreme sunt așa, nu iau medicamente, nu iau tratament. Sunt cazuri foarte grave aici, chiar la mine pe etaj. Nu este o simplă răceală, deși starea se poate degrada foarte ușor”, a spus Andrei Ștefănescu.

Fostul component al trupei „Alb Negru” se află internat la Spitalul „Matei Balș”. Tot acolo se mai află și colegii săi de platou, artiștii Marcel Pavel și Ozana Barabancea.

Olivia Steer, soția lui Andi Moisescu, a reacționat dur la adresa vedetelor infectate de la Antena 1. „Când nu-ți înveți bine rolul și nu ai timp nici de repetiții, că te cheamă ăștia deja pe scenă”, scris Olivia Steer, care consideră măsurile autorităților cu privire la criza generată de coronavirus drept un genocid.

„Mi-a venit efectiv să plâng. Eu o știu pe Olivia Steer, aveam o părere bună despre ea. Am rămas extrem de dezamăgit – efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu. Eu am dormit cu băiețelul meu în pat, fiind bolnav, pentru că nu am știu că așa e nenorocita asta de boală.

E asimptomatică la mine – alți oameni au simptome mai grave. Am exemple lângă mine, aici. Sunt oameni care suferă cu adevărat și pleacă dintre noi. Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”, a spus Andrei Ștefănescu vizavi de acest caz.