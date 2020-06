Artistul este internat, în prezent, la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, dar a devenit ținta unor acuzații grave după ce a apărut informația despre infectarea sa.

„Au spus că a primit sume mari de bani ca să spună că este infectat cu noul coronavirus, dar – atenție – nu există niciun test care să arate că este infectat. Am văzut posturi de televiziune, am văzut persoane pe Facebook, tot felul de persoane interesate să acrediteze, să facă o întreagă campanie că totul este o minciună.

A fost plătit Marcel Pavel să declare public că a fost infectat cu noul coronavirus?. În această seară, Marcel Pavel reacționează dur la toate aceste acuzații”, a spus Mihai Gâdea la începutul emisiunii „Sinteza zilei”, de la Antena 3.

Marcel Pavel i-a „îngropat” pe mincinoși cu probe, în ediția de duminică a emisiunii Sinteza zilei, și anunță că va cere daune uriașe în instanță.

„Sunt siderat. Am fost, sincer, afectat, foarte afectat și supărat. De ce? Eu sunt un om cu coloană vertebrală dreaptă, nu fac compromisuri de acest gen, nu fac jocurile politice ale nimănui. Lucrul cel mai dureros este acela că nu va rămâne așa totul pentru că îi voi da în judecată.

Voi cere daune foarte mari și le voi cere să vină cu probe”, a spus Marcel Pavel, într-o intervenție telefonică, la emisiunea „Sinteza zilei”.

„Acum mă simt ceva mai rău, pe mine mă afectează cel mai tare zona plămânilor. Saturația oxigenului este relativ mică. Ceea ce simt eu acum pe pielea mea, nu pot să spun decât că sunt de acord cu specialiștii care s-au ocupat de testarea mea.

Lumea spune că am luat bani ca să spun că sunt bolnav de COVID-19. Lumea a înnebunit de tot! Eu sunt un om cu coloană vertebrală, nu aș accepta niciodată așa ceva. Sunt un om puternic și vreau să trec peste momentele acestea. Este o boală cumplită, aici mă refer la dubla mea pneumonie. Eu nu am făcut din cauza virusului această boală, am făcut-o după un șoc termic. Medicii îmi spun să am răbdare, să urmez tratamentul întocmai, și cel injectabil, și cel administrat oral”, a declarat Marcel Pavel, recent, la Antena Stars.