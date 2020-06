Rezultatul testului lui Marcel Pavel face înconjurul României. Din această cauză, alte vedete de la aceeași televiziune au fost testate pentru a vedea dacă au contractat virusul chinezesc sau nu.

După Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu care au ieșit pozitivi pentru Coronavirus, a venit rândul lui Jojo să facă testul.

Din fericire pentru vedetă și apropiații săi rezultat s-a întors înapoi negativ.

”Zilele acestea am trait emotii mari. Am avut insa un noroc imens, atat pentru copii cat si pentru noi, ca testul meu Covid a iesit negativ. Cu rabdare si credinta insa, o sa depasim impreuna si perioada aceasta. Le doresc multa sanatate tuturor colegilor si prietenilor mei. La @tecunoscdeundeva.oficial s-a creat o echipa foarte faina si in sezonul asta si suntem uniti. Cu siguranta totul va fi bine. 🙏🏻🗾”, a scris Jojo pe Facebook.

În lumina evenimentelor recente și a rezultatelor pozitive ale testelor pentru Covid-19 primite de Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu, trustul Antena 1 s-a decis să elibereze un comunicat de presă prin care să anunțe încetarea tuturor filmărilor pentru emisiunea „Te vreau lângă mine”, conform Cancan.

„Filmările pentru emisiunea Te cunosc de undeva! sunt suspendate pentru moment. Antena 1 a luat toate măsurile impuse de lege pentru stoparea răspândirii virusului SARS-CoV2 și siguranța angajaților și a colaboratorilor. A fost realizată o anchetă epidemiologică, au fost testate și trimise în izolare persoanele care au avut un contact direct. Filmările pentru ”Te cunosc de undeva!” urmează a fi realuate după perioada de carantinare.

În ceea ce privește informațiile vehiculate cu privire la Antena Stars, menționăm faptul că emisia postului continuă la fel ca și până acum. Au fost luate și în acest caz toate măsurile de dezinfecție, distanțare și protecție, pentru ca producțiile să se poată desfășura în continuare în condiții de siguranță”, se arată în comunicatul trimis de postul Antena 1