Mihai Gâdea a vorbit despre posibilitatea ca Ozana Barabancea (foto), infectată și ea cu COVID-19 să fie, de fapt, pacientul 0.

În cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, Mihai Gâdea a afirmat că nu Marcel Pavel este cel care a infectat restul vedetelor, ci o altă persoană, un „caz cunoscut, despre care se știe”, a spus prezentatorul TV.

Chiar dacă Mihai Gâdea nu a menționat numele Ozanei Barabancea, numeroase persoane au lansat această ipoteză în cazul ei, pe rețelele de socializare. Ozana Barabancea a fost depistată cu noul coronavirus, fiind în prezent internată la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, acolo unde este internat și Marcel Pavel.

Deși Barabancea nu a oferit nicio reacție în privința cazului ei, Marcel Pavel a făcut noi declarații de pe patul de spital.

„Acum mă simt ceva mai rău, pe mine mă afectează cel mai tare zona plămânilor. Saturația oxigenului este relativ mică. Ceea ce simt eu acum pe pielea mea, nu pot să spun decât că sunt de acord cu specialiștii care s-au ocupat de testarea mea.

Lumea spune că am luat bani ca să spun că sunt bolnav de COVID-19. Lumea a înnebunit de tot! Eu sunt un om cu coloană vertebrală, nu aș accepta niciodată așa ceva. Sunt un om puternic și vreau să trec peste momentele acestea. Este o boală cumplită, aici mă refer la dubla mea pneumonie. Eu nu am făcut din cauza virusului această boală, am făcut-o după un șoc termic. Medicii îmi spun să am răbdare, să urmez tratamentul întocmai, și cel injectabil, și cel administrat oral”, a declarat Marcel Pavel la Antena Stars.

Mai mult, Marcel Pavel, cel care a filmat în ultima vreme pentru show-ul „Te cunosc de undeva”, avea simptomele unei răceli, în schimb nu avea febră. Artistul credea că se simte rău din cauza diferenței mari de temperatură din camera în care stăteau artiștii și platoul unde sa filma.