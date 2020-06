Actrița Adriana Trandafir, în vârstă de 64 de ani, a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus și se află internată la Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş”, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de actorul Ion Haiduc.

„În atenţia celor care nu cred că acest virus chiar există… Acum două minute am vorbit cu Adriana la telefon… Este la Spitalul «Matei Balş» şi nu e nicio glumă! Îi ţin pumnii, să îi dea Dumnezeu putere şi sănătate! Adriana, te iubesc”, a scris, pe Facebook, actorul Ion Haiduc.

Absolventă a facultăţii de Teatru de la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, clasa prof. univ. Leopoldina Bălănuţă, Alexa Visarion şi Alexandru Lazăr, Adriana Trandafir a fost între anii 1979 şi 1982 actriţă a Teatrului de Stat din Reşiţa, iar din 1982 până în 2005 a jucat pe scena Teatrului Odeon.

A făcut parte din distribuţia câtorva filme şi a prezentat mai multe emisiuni de televiziune. Joacă pe scena teatrelor Metropolis şi„Constantin Tănase” şi este preşedinta Fundaţie culturale „Maria Tănase”.

De asemenea, în aceeaşi unitate spitalicească se mai află internați și Ozana Barabancea și Marcel Pavel, ambii cântăreți fiind confirmați cu Covid-19.

Deși Barabancea nu a oferit nicio reacție în privința cazului ei, Marcel Pavel a făcut noi declarații de pe patul de spital.

„Acum mă simt ceva mai rău, pe mine mă afectează cel mai tare zona plămânilor. Saturația oxigenului este relativ mică. Ceea ce simt eu acum pe pielea mea, nu pot să spun decât că sunt de acord cu specialiștii care s-au ocupat de testarea mea.

Lumea spune că am luat bani ca să spun că sunt bolnav de COVID-19. Lumea a înnebunit de tot! Eu sunt un om cu coloană vertebrală, nu aș accepta niciodată așa ceva. Sunt un om puternic și vreau să trec peste momentele acestea. Este o boală cumplită, aici mă refer la dubla mea pneumonie. Eu nu am făcut din cauza virusului această boală, am făcut-o după un șoc termic. Medicii îmi spun să am răbdare, să urmez tratamentul întocmai, și cel injectabil, și cel administrat oral”, a declarat Marcel Pavel la Antena Stars.