De ce îl apără Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu în reforma pensiilor speciale

Președintele Nicușor Dan consideră firească implicarea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în discuțiile referitoare la reforma pensiilor magistraților și spune că nu vede nicio problemă în faptul că acesta poartă întâlniri separate cu reprezentanți ai sistemului judiciar.

Întrebat dacă se așteaptă ca Curtea Constituțională să aprobe actul normativ în forma în care va fi trimis din nou în Parlament, după avizul Consiliului Superior al Magistraturii, președintele a precizat: „Nu pot să anticipez ce va vota Curtea Constituţională. Ce pot eu să spun este că există voinţă politică la toate partidele din coaliţie, aici nu văd diferenţe fundamentale, şi că această lege va trece. Eu sunt convins că va trece”, a declarat șeful statului într-un interviu pentru Cotidianul.

Șeful statului a transmis marți că este convins că legea privind pensiile speciale va intra în vigoare, având sprijin politic din partea tuturor partidelor aflate la guvernare.

Nicușor Dan a subliniat că rolul liderului interimar al PSD în consultările cu sistemul judiciar este unul firesc.

„Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că, pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să se vadă corect cu oricare dintre actorii relevanţi pentru domeniul", a explicat președintele.

Președintele a exclus posibilitatea organizării unui referendum privind pensiile magistraților, argumentând că există deja consens politic asupra reducerii acestora și că tema nu necesită consultare populară. El a explicat că discuțiile nu vizează procentele exacte, ci necesitatea adoptării legii într-un cadru legislativ clar și coerent.

Șeful statului a subliniat că reforma pensiilor de serviciu este esențială pentru echilibrarea sistemului și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România la nivel european, considerând că orice întârziere ar afecta credibilitatea țării și stabilitatea bugetară.

Președintele a declarat că, deși o parte dintre susținătorii săi continuă să manifeste o opoziție față de PSD, contextul politic actual impune stabilitate, iar aceasta nu poate fi realizată fără implicarea social-democraților. El a subliniat că realitățile guvernării necesită cooperare între principalele forțe politice pentru a asigura continuitatea și funcționarea instituțiilor statului.

Nicușor Dan a precizat, de asemenea, că dacă PSD îl va propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier în 2027, nu ar avea motive să respingă această nominalizare, menționând că decizia finală va depinde de contextul politic de la momentul respectiv.