De ce este recomandat să te speli pe dinți înainte de micul dejun

Majoritatea dintre noi știm că igiena dentară este importantă, dar motivul real depășește dorința unui zâmbet impecabil sau a unei respirații proaspete. Gura nu este doar o cale pentru alimente, ci un organ vital care influențează sănătatea întregului corp, adesea subestimat.

Dr. Kami Hoss, autor al cărții „Dacă gura ta ar putea vorbi”, a explicat de ce igiena orală matinală este esențială. Ea recomandă periajul dinților atât dimineața, înainte de micul dejun, cât și seara, ca parte a unei rutine care nu doar că menține sănătatea dentară, dar contribuie și la starea generală de bine.

Dr. Kami Hoss, dentist, oferă o perspectivă nouă asupra modului în care ne îngrijim dinții. Mai exact, într-un interviu cu Dr. Sanjay Gupta, corespondentul medical șef al CNN, Dr. Hoss a explicat de ce rutina orală corectă nu se limitează doar la periaj.

Discuția s-a concentrat pe importanța îngrijirii complete între dinți, limbă și respirație și pe rolul esențial al fluorului în prevenirea cariilor. „Fluorul este un mineral natural care protejează smalțul dentar și poate ajuta chiar la refacerea mineralelor pierdute în urma atacului acidului produs de bacterii”, explică Dr. Gupta.

Atunci când consumăm alimente, mai ales zaharuri și carbohidrați rafinați, bacteriile din cavitatea bucală descompun aceste substanțe, eliberând acizi care corodează smalțul. Acest proces, numit demineralizare, marchează începutul cariilor. Prezența fluorului pe dinți poate preveni această deteriorare și poate sprijini refacerea mineralelor pierdute.

Dr. Hoss subliniază că înțelegerea modului în care fluorul și igiena orală interacționează este crucială pentru menținerea sănătății întregii guri. Este un apel la atenție: modul în care ne tratăm dinții are un impact direct asupra stării generale de sănătate, iar prevenția începe cu cunoștințe solide și obiceiuri corecte.

Medicul recomandă spălarea dinților de două ori pe zi: dimineața, înainte de micul dejun, și seara, înainte de culcare. Motivul este legat de aciditatea din gură: de fiecare dată când mâncăm sau bem, pH-ul scade, iar gura devine mai acidă. Dacă te speli imediat după masă, smalțul dentar poate fi afectat.

În schimb, dimineața, înainte de masă, se recomandă folosirea unei ape de gură, fără coloranți artificiali sau agenți antimicrobieni agresivi. Aceasta ajută la alcalinizarea cavității bucale, reduce placa bacteriană și lasă gura proaspătă.

Microbii care provoacă respirația urât mirositoare se ascund în crăpăturile limbii, iar simpla periere a acesteia sau folosirea unui curățitor special în formă de U poate îndepărta eficient bacteriile și reziduurile.

Există și dispozitive mai avansate, cu periuță pe o parte și linguriță pe cealaltă, care pătrund adânc în limbă și elimină sulful și microbii responsabili de mirosul neplăcut. Combinând periajul, apa de gură și curățarea limbii, igiena orală devine completă și contribuie semnificativ la sănătatea generală.

Dr. Kami Hoss recomandă o rutină completă de igienă orală seara, înainte de culcare, care urmează logica dimineții, dar în ordine inversă. Primul pas este folosirea aței dentare, mai ales dacă nu ai folosit-o dimineața. Ața dentară este crucială, deoarece majoritatea cariilor apar între dinți și, dacă este neglijată, poate provoca respirație urât mirositoare.

Hoss sugerează să folosești o ață dentară de calitate, înfășurată corect în jurul degetului. Dacă acest lucru este dificil, alternativa este ața dentară cu apă sau scobitorile speciale pentru ață dentară. Unele ațe dentare sunt chiar infuzate cu pastă de dinți, pentru a curăța zonele greu accesibile exact acolo unde apar majoritatea cariilor.

După ața dentară, urmează periajul cu o periuță și pastă de dinți sigure, iar ultima etapă este clătirea gurgi cu apă de gură. Este important să nu clătești ulterior cu apă, pentru că astfel apa de gură continuă să protejeze dinții pe parcursul nopții.

Această rutină completă seara asigură protecție maximă împotriva cariilor și a respirației neplăcute și menține sănătatea orală la un nivel optim.

Dr. Kami Hoss explică că fluorul întărește smalțul dentar și ajută la protejarea dinților împotriva eroziunii acide, dar există controverse legate de utilizarea sa. Expunerea excesivă în copilărie poate provoca fluoroză, adică decolorări sau deformări ale smalțului, iar dozele foarte mari pot avea efecte toxice, inclusiv neurotoxicitate.

Recomandarea sa este ca fluorul să fie folosit doar atunci când beneficiile depășesc riscurile. De exemplu, adolescenții sau adulții care poartă aparat dentar și nu mențin o igienă orală corespunzătoare pot dezvolta decalcificări, pete albe în jurul aparatelor dentare. În aceste cazuri, adăugarea fluorului în rutină poate fi justificată.

În schimb, fluorul nu este recomandat pentru bebeluși sau femei însărcinate, deoarece riscurile pot depăși beneficiile. Hoss subliniază că există și alte ingrediente care contribuie la remineralizarea smalțului și la sănătatea orală, fără riscurile asociate fluorului.

Astfel, deși avantajele și dezavantajele fluorului sunt bine cunoscute, acesta nu trebuie văzut ca singura soluție pentru sănătatea dentară. Este important să privim întreaga gură și modul în care funcționează corpul, nu doar un ingredient individual.