Vizita la stomatolog, un lux pentru mulți români. Cât costă un detartraj în 2025

În 2025, vizita la stomatolog vine la pachet cu o cheltuială semnificativă pentru mulți români. Detartrajul, procedura de curățare profesională a dinților, costă între 200 și 400 de lei. Potrivit medicului stomatolog Alexandru Păun, costurile variază în funcție de procedură și de starea în care se află dantura pacienților.

În anumite orașe, costul unui pachet ce cuprinde detartraj, periaj profesional și Air‑Flow poate ajunge până la 250 de lei. Detartrajul reprezintă primul pas în curățarea dinților și presupune îndepărtarea depunerilor de placă bacteriană de pe suprafața dinților și dintre ei, folosind vibrații mecanice și frecvențe înalte. Procedura este rapidă, nedureroasă și nu afectează smalțul dentar.

„Detartrajul se face de câte ori e nevoie. Dacă o persoană are tartru abundent și nu se spală des pe dinți, se poate face și o dată la trei luni. Recomandat este o dată la șase luni. Costurile variază în funcție de clinică sau de procedură. De exemplu, în cazul celor care au sângerări gingivale, se fac irigări cu clorhexidină pentru a ajuta la o însănătoșire mai rapidă a gingiei”, ne-a spus medicul.

Periajul profesional completează detartrajul, eliminând resturile de placă bacteriană și netezind suprafața dinților.

Air‑Flow-ul, ultima etapă a igienizării, se concentrează pe îndepărtarea petelor și colorațiilor cauzate de cafea, tutun sau alimente cu coloranți. Dispozitivul utilizează un jet de apă, aer și particule fine de bicarbonat de sodiu, redând dinților un aspect uniform și sănătos.

Medicii stomatologi recomandă efectuarea acestei igienizări de cel puțin două ori pe an, pentru a preveni problemele dentare și a menține zâmbetul sănătos și strălucitor. Efectuarea detartrajului dentar contribuie la prevenirea acumulării de tartru și reduce riscul apariției afecțiunilor gingivale. Netratate la timp, aceste probleme se pot agrava, necesitând proceduri complexe și costuri semnificativ mai mari decât cele ale igienizărilor profesionale regulate.

Printre afecțiunile care pot complica sănătatea orală se numără și abcesul dentar, o problemă ce poate genera durere intensă și tratamente costisitoare.

Prețul pentru o obturație simplă din compozit fotopolimerizabil pornește de la aproximativ 250 de lei și poate ajunge la 300 de lei, în funcție de cabinet și de complexitatea lucrării. Pentru carii mai extinse, care implică două sau mai multe suprafețe ale dintelui, costurile cresc între 300 și 450 de lei.

Medicii stomatologi spun abordarea rapidă a problemelor dentare, pentru a evita complicațiile și procedurile mai complexe, care pot genera cheltuieli suplimentare.

„În cazul copiilor, vorbim de sigilarea molarilor și premolarilor care au erupt în primele luni. Aceștia sunt slab mineralizați și trebuie protejați. Sigilarea coronară costă în jur de 100 de lei. Manopera în cazul unei carii superficiale, care nu a afectat nervul dintelui, variază între 150 și 400 de lei. Costurile depind de suprafața afectată”, a adăugat medicul stomatolog.