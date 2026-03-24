Scrâșnitul dinților: cauze, riscuri și soluții eficiente

Te trezești adesea cu dureri de cap, tensiune la nivelul maxilarului sau cu o sensibilitate dentară inexplicabilă? Este foarte probabil să suferi de bruxism, o afecțiune cunoscută popular sub numele de „scrâșnitul dinților”. Deși pare un obicei inofensiv declanșat de stres, bruxismul netratat poate duce la degradarea severă a danturii, afectând nu doar estetica zâmbetului, ci și sănătatea întregului aparat masticator.

Înțelegerea cauzelor și identificarea rapidă a soluțiilor sunt esențiale pentru a preveni intervenții complexe și costisitoare pe viitor.

Bruxismul nu are o singură cauză, fiind de cele mai multe ori rezultatul unei combinații de factori psihologici, fizici și genetici. Stresul și anxietatea sunt principalii declanșatori, determinând încleștarea involuntară a maxilarelor în timpul nopții. Totuși, o cauză frecvent ignorată este alinierea incorectă a dinților (malocluzia). Atunci când arcadele nu se întâlnesc corect, creierul încearcă să „ajusteze” poziția prin mișcări de frecare, ducând la uzură.

Pentru mulți pacienți, soluția definitivă nu constă doar într-o gutieră de protecție, ci în corectarea poziției dinților cu ajutorul unui aparat dentar. Această abordare tratează sursa problemei, nu doar simptomele.

Succesul unui astfel de tratament ortodontic depinde mult de expertiza medicilor implicați. O abordare multidisciplinară asigură că planul de tratament este personalizat digital, oferind precizie maximă în corectarea mușcăturii și eliminarea tensiunilor musculare provocate de bruxism.

Dacă ignori scrâșnitul dinților, consecințele se vor acumula în timp, devenind din ce în ce mai greu de remediat. Iată cele mai comune riscuri:

Abraziunea dentară : dinții își pierd înălțimea, smalțul se subțiază, iar dentina (stratul interior mai moale) devine expusă, provocând dureri la cald sau rece.

Fracturi și fisuri : presiunea exercitată prin scrâșnit este mult mai mare decât cea din timpul masticației normale, putând duce la crăparea dinților sau a lucrărilor protetice (coroane, fațete).

Afectarea articulației temporo-mandibulare (ATM) : poți experimenta pocnituri la deschiderea gurii, blocaje ale maxilarului sau dureri cronice care radiază spre urechi și gât.

Retracție gingivală: forța excesivă poate determina retragerea gingiilor, lăsând rădăcinile dinților expuse și vulnerabile la carii.

Tratarea bruxismului necesită o strategie pe mai multe planuri, adaptată gravității cazului tău.

O gutieră personalizată protejează suprafețele dentare, împiedicând contactul direct între arcade în timpul somnului. Deși nu oprește obiceiul de a scrâșni, ea absoarbe forțele mecanice și protejează smalțul.

Dacă bruxismul este cauzat de dinți înghesuiți sau de o mușcătură incorectă, un aparat dentar (metalic, ceramic sau invizibil) este cea mai sustenabilă soluție. Prin alinierea corectă, forțele masticatorii sunt distribuite egal, eliminând nevoia de a „scrâșni” pentru a găsi o poziție confortabilă.

Deoarece componenta psihologică este majoră, tehnicile de relaxare înainte de culcare, pot reduce frecvența episoadelor de bruxism nocturn.

În cazurile în care uzura a provocat deja scurtarea dinților, medicul poate recomanda aplicarea de coroane sau fațete dentare pentru a reda înălțimea corectă a mușcăturii și a restabili estetica facială.

Nu toate cazurile de bruxism sunt identice. Uneori, problema este pur ortodontică, alteori este legată de postura întregului corp. Utilizarea tehnologiei de scanare digitală permite vizualizarea zonelor de presiune maximă și planificarea unei mișcări dentare care să elibereze articulația maxilarului de stresul inutil.

În lipsa unei igiene dentare eficiente, pe durata tratamentelor ortodontice, placa bacteriană se poate acumula rapid, crescând riscul de inflamații gingivale care pot accentua sensibilitatea dentară deja existentă din cauza scrâșnitului.

Iată cum poți menține o sănătate optimă în această etapă:

Utilizarea dușului bucal : acesta este indispensabil pentru purtătorii de aparate dentare. Jetul de apă pulsează și elimină resturile alimentare din zonele unde periuța clasică nu poate ajunge.

Curățarea riguroasă a gutierei : dacă folosești o gutieră de protecție, aceasta trebuie spălată zilnic cu apă caldă și un săpun neutru. Acumularea bacteriilor pe dispozitiv poate duce la apariția respirației urât mirositoare sau a cariilor.

Periuțele interdentare: acestea ajută la curățarea spațiilor înguste create prin mișcarea dinților în timpul tratamentului.

Bruxismul nu trebuie ignorat, iar un diagnostic corect și un plan de tratament personalizat fac diferența. Dacă observi semne de scrâșnit al dinților, nu amâna vizita la medic – intervenția la timp poate preveni complicații complexe și îți poate proteja zâmbetul pe termen lung.