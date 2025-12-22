Apă de gură cu usturoi. Soluția surprinzătoare împotriva respirației urât mirositoare

Extractul de usturoi ar putea deveni un aliat surprinzător în menținerea igienei orale, potrivit mai multor studii recente care îi analizează proprietățile antibacteriene. Cercetările indică faptul că substanțele active din usturoi, în special alicina, pot reduce semnificativ bacteriile responsabile de placa dentară, respirația neplăcută și afecțiunile gingivale, informează Fox News.

O cercetare recentă realizată de Universitatea din Sharjah sugerează că apa de gură îmbogățită cu extract de usturoi ar putea fi la fel de eficientă în combaterea bacteriilor orale precum clorhexidina, antisepticul folosit frecvent în igiena dentară.

Clorhexidina este considerată adesea „standardul de aur” în reducerea microorganismelor din cavitatea bucală, însă utilizarea sa poate fi asociată cu efecte secundare și cu riscul dezvoltării rezistenței la antimicrobiene. Cercetătorii s-au întrebat dacă usturoiul, recunoscut de secole pentru proprietățile sale antimicrobiene, ar putea reprezenta o alternativă naturală viabilă.

„Clorhexidina este legată de efecte secundare și de preocupări privind rezistența bacteriană”, au subliniat autorii studiului. În acest context, usturoiul „a apărut ca o alternativă promițătoare datorită proprietăților sale antimicrobiene naturale”.

Pentru a investiga această posibilitate, cercetătorii au analizat informații din șase baze de date științifice, identificând inițial 389 de studii. După aplicarea unor criterii riguroase de selecție, doar cinci studii clinice au fost incluse în analiza finală, oferind baza pentru concluziile lor.

Mai multe studii au analizat eficiența apei de gură pe bază de extract de usturoi în comparație cu clorhexidina, folosind un cadru metodologic standardizat pentru a evalua rezultatele.

Concluziile sugerează că, la concentrații mai ridicate, apa de gură cu usturoi poate avea efecte antimicrobiene comparabile cu cele ale clorhexidinei. Totuși, eficacitatea depinde de concentrație și de durata aplicării, ceea ce explică unele variații între studii.

Unele cercetări au arătat că clorhexidina este mai eficientă în menținerea unui pH salivar și a unei activități bacteriene reduse, în timp ce altele au evidențiat că extractul de usturoi poate fi mai eficient atunci când este folosit la anumite concentrații.

Per ansamblu, dovezile indică faptul că usturoiul are proprietăți antimicrobiene semnificative în cavitatea bucală. În același timp, utilizarea apei de gură cu usturoi poate fi asociată cu disconfort, precum senzație de arsură și gust neplăcut, ceea ce ar putea reduce disponibilitatea oamenilor de a o folosi în mod regulat.

Inițial, un număr mare de cercetări au fost demarate, însă doar câteva au îndeplinit criteriile riguroase necesare pentru evaluarea eficacității la oameni. Mai mult, studiile eligibile au folosit concentrații diferite de usturoi, scheme de dozare variate și metode diferite de măsurare a rezultatelor, ceea ce a făcut dificilă compararea directă a rezultatelor. Totodată, utilizarea apei de gură cu usturoi a fost asociată cu un disconfort crescut în rândul participanților.

O mare parte a cercetărilor privind extractul de usturoi continuă să fie realizate în laborator, ceea ce înseamnă că dovezile privind eficiența sa în viața reală sunt încă limitate.

Din acest motiv, autorii studiului subliniază necesitatea unor cercetări clinice mai ample și bine structurate, înainte ca apa de gură cu extract de usturoi să poată fi considerată o alternativă sigură și eficientă la clorhexidină.

Studiile pe termen mai lung ar putea, de asemenea, să arate dacă beneficiile inițiale se mențin în timp. Rezultatele au fost publicate recent în Journal of Herbal Medicine.