Când ar trebui să-ți periezi dinții, potrivit unui dentist

Medicul dentist Murray Pratt, de la Forever Dental and Skin, avertizează că momentul zilei în care vă spălați pe dinți și timpul pe care îl lăsați să treacă după masă sau după ce ați băut ceva influențează direct eficiența protecției dinților și gingiilor. Așadar, alegerea corectă a acestor momente poate transforma o rutină obișnuită într-un gest cu impact major asupra sănătății orale.

Chiar dacă respectați regula periajului dentar de două ori pe zi, momentul în care vă spălați pe dinți poate influența eficiența acestuia. Experții atrag atenția că timpul potrivit pentru periaj este la fel de important ca spălatul pe dinți, deoarece are un impact asupra plăcii bacteriene, rezistenței smalțului și sănătății orale pe termen lung.

Medicul Murray Pratt subliniază: „Majoritatea pacienților se concentrează pe cât de des se spală pe dinți, însă momentul periajului poate influența semnificativ modul în care menținem sănătatea dinților și a gingiilor pe parcursul zilei”.

Dr. Pratt susține că ora ideală pentru periajul dinților dimineața este aproximativ 7:15, imediat după trezire. „Pe timpul nopții, bacteriile din cavitatea orală se înmulțesc considerabil. De aceea, mulți oameni se trezesc cu o senzație de strat pe dinți și cu respirație matinală neplăcută. Periajul la scurt timp după trezire oprește această acumulare înainte ca ea să avanseze”, explică medicul.

Aceasta înseamnă că amânarea periajului, chiar și pentru câteva minute de leneveală, oferă bacteriilor responsabile de formarea plăcii bacteriene mai mult timp pentru a se multiplica.

Un periaj matinal cu pastă de dinți cu fluor are efecte directe asupra sănătății orale:

Îndepărtează placa bacteriană acumulată peste noapte,

Împrospătează respirația,

Reduce riscul de carii și inflamații ale gingiilor.

Specialiștii recomandă ca primul gest dimineața să fie periajul dentar. Deși ideea poate părea neobișnuită, mai ales dacă sucul de portocale devine neplăcut lângă gustul de mentă, această rutină protejează dinții.

Medicul explică: „Spălându-te pe dinți imediat după trezire, nu elimini doar placa bacteriană acumulată peste noapte. Aplici și un strat de fluorură care protejează smalțul înainte de expunerea la alimente sau băuturi acide și zaharoase.”

Pe lângă bariera împotriva acizilor, periajul stimulează secreția de salivă, esențială pentru descompunerea alimentelor și neutralizarea bacteriilor dăunătoare.

Pentru cei care doresc senzația de prospețime după masă, specialistul recomandă clătirea gurii cu apă sau folosirea apei de gură, în locul periajului imediat după micul dejun.

Periajul dinților imediat după micul dejun poate afecta smalțul, mai ales când mesele conțin alimente acide sau bogate în zahăr. Produsele frecvent consumate dimineața, suc de portocale, smoothie-uri cu fructe, cereale sau pâine prăjită cu gem, înmoaie temporar smalțul, făcându-l mai vulnerabil la uzură.

„Dacă periați dinții în timp ce smalțul este încă moale, riscați să uzați treptat suprafața exterioară a dinților, chiar dacă sunteți atent la igiena orală”, avertizează Dr. Pratt.

Specialistul recomandă, în schimb, să consumați apă plată pentru a neutraliza acizii sau să folosiți apă de gură pentru o senzație rapidă de prospețime. Ideal ar fi să așteptați între 30 și 60 de minute după masă înainte de a vă spăla pe dinți.

Specialistul în igienă orală recomandă ca rutina de seară să înceapă cu periajul temeinic al dinților. „Ideal este să te culci cu dinții cât mai curați posibil, în loc să lași resturi alimentare și zaharuri pe ei timp de câteva ore”, subliniază Pratt.

Pentru protecție maximă pe timpul nopții, se recomandă folosirea unei paste de dinți cu fluor, asigurându-se că periajul reprezintă ultimul pas al rutinei de seară. După această etapă, este indicat să se evite gustările, băuturile răcoritoare, ceaiul, sucul și alcoolul, consumul permis fiind doar de apă plată.

Motivul este simplu: fluxul salivar scade în mod natural pe timpul somnului, iar gura devine mai puțin capabilă să neutralizeze acizii. Prin urmare, culcarea cu dinții curați reduce semnificativ riscul de apariție a cariilor.

Medicul recomandă să nu te speli pe dinți imediat după ce bei cafea, indiferent dacă este dimineața sau în timpul zilei. Motivul: aciditatea cafelei poate slăbi temporar smalțul dinților, iar periajul imediat poate răspândi acidul pe suprafața acestora, crescând riscul de eroziune dentară.

Dentistul Pratt explică că este recomandat să aștepți aproximativ 20-30 de minute înainte de a peria dinții. „Este înțelept să lăsați un scurt interval după cafea. În mod ideal, așteptați 20-30 de minute înainte de periaj. În acest timp, clătirea cu apă poate ajuta la diluarea acidității și la minimizarea petelor”, precizează el, potrivit Express.