Daune la situl nuclear iranian de la Natanz, după atacurile armate ale SUA și Israel

Complexul nuclear de la Natanz, situat în provincia Isfahan din Iran, apare cu urme vizibile de deteriorare, conform unor imagini prin satelit făcute de compania Vantor la 1 și 2 martie 2026, potrivit Times of Israel.

Analiza comparativă a imaginilor arată clădiri din interiorul facilității care par afectate în mod proeminent în fotografia capturată pe 2 martie, deși în imaginea de a doua zi anterior acestea nu prezentau deteriorări evidente.

Aceste imagini au fost livrate agențiilor media și arată inclusiv două clădiri mai mici care par să fi suferit distrugeri semnificative în doar 24 de ore, potrivit imaginilor furnizate.

Declarațiile autorităților iraniene vin pe fondul unui amplu conflict militar în Orientul Mijlociu în curs de desfășurare, în care Iranul, Israelul și Statele Unite sunt implicate în operațiuni directe sau indirecte.

Oficialii iranieni au afirmat că instalația de la Natanz a fost vizată în cursul zilelor recente de lovituri militare coordonate de Statele Unite și Israel.

Ambasadorul Iranului la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Reza Najafi, a declarat în timpul unei sesiuni extraordinare a Consiliului Guvernatorilor AIEA că forțele americane și israeliene „au atacat din nou ieri (duminică) instalațiile nucleare ale Iranului, pașnice și aflate sub garanții”. El a precizat jurnaliștilor că este vorba despre situl de la Natanz.

Najafi a catalogat aceste lovituri drept parte a unei agresiuni continue și a respins argumentele celor două state legate de presupusa intenție a Iranului de a dezvolta arme nucleare, numindu-le „minciuni” folosite pentru a justifica intervenția militară.

Declarațiile Iranului sunt susținute și de o afirmație făcută de șeful Autorității de Energie Atomică a Iranului, Mohammad Eslami, potrivit căreia „regimurile criminale ale Statelor Unite și Israelului, urmărindu-și agresiunea, au vizat din nou situl nuclear Natanz duminică după-amiaza în două atacuri brutale”.

Eslami a transmis această scrisoare către organismul de supraveghere nucleară al ONU, citată de agenția de stat IRNA.

Pe de altă parte, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis un mesaj diferit privind impactul presupuselor atacuri.

Directorul general al instituției, Rafael Grossi, a declarat că până în prezent nu există „nici o indicație” că instalațiile nucleare iraniene ar fi fost lovite în urma acelor operațiuni militare recente.

El a precizat că organismele de supraveghere nu au detectat creșteri anormale ale nivelurilor de radiații și că evaluarea detaliată este dificilă din cauza limitărilor în accesul inspectorilor pe teren.

AIEA a subliniat însă că lipsa indicilor nu exclude posibilitatea unor riscuri radiologice, iar Grossi a avertizat că „nu poate exclude posibilitatea unei eliberări radiologice cu consecințe serioase”, dacă instalațiile nucleare sunt afectate în mod real de conflict.

Atacul asupra facilității de la Natanz intervine la câteva zile după intensificarea operațiunilor militare din Orientul Mijlociu. În ultimele săptămâni, tensiunile au escaladat între forțele iraniene, israeliene și americane, iar Iranul a ripostat cu atacuri asupra pozițiilor militare americane și israeliene din regiune, potrivit declarațiilor oficiale și relatărilor internaționale.

Conflictul actual este parte a unei serii de confruntări desfășurate de la începutul anului 2026, care includ lovituri aeriene, atacuri cu drone și operațiuni militare în multiple zone din Orientul Mijlociu.

În trecut, Natanz a fost deja un punct sensibil în relațiile internaționale: în iunie 2025, raiduri coordonate ale Israelului și SUA asupra facilităților nucleare iraniene vizaseră situl de la Natanz și alte complexe, cauzând daune majore infrastructurii de îmbogățire a uraniului.

Până în momentul redactării acestei știri, atât Statele Unite, cât și Israelul nu au furnizat o declarație oficială privind atacurile la instalațiile nucleare de la Natanz. De asemenea, nu există confirmări independente privind amploarea exactă a daunelor sau posibile efecte radiologice.

Organizațiile internaționale și statele membre ale AIEA continuă monitorizarea situației prin imagini satelitare și surse diplomatice, pe fondul apelurilor repetate la reținere și la evitarea escaladării conflictului armat în regiune.