România înregistrează o nouă scădere a populației rezidente, pe fondul adâncirii dezechilibrelor demografice. Datele oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică arată că sporul natural negativ rămâne principalul factor al declinului, efectele fiind doar parțial atenuate de numărul persoanelor care aleg să se stabilească în țară.

Populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2026 a fost de 19,041 milioane persoane, în scădere cu 1.800 persoane faţă de 1 ianuarie 2025. Scăderea s-a produs pe fondul unui spor natural negativ accentuat, în timp ce soldul migraţiei internaţionale a rămas pozitiv, dar insuficient pentru a compensa pierderea naturală de populație.

„La 1 ianuarie 2026, populaţia rezidentă a fost de 19041,3 mii persoane, în scădere cu 1,8 mii persoane faţă de 1 ianuarie 2025. Principala cauză a scăderii: spor natural negativ (diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi al decedaţilor: -104,1 mii persoane); soldul migraţiei internaţionale pozitiv: +102,2 mii persoane, dar insuficient pentru a compensa pierderea naturală”, arată, vineri, INS într-un comunicat de presă.

La nivel detaliat, populaţia rezidentă totală a fost de 19.041.322 persoane. Dintre acestea, populaţia din mediul urban a reprezentat 9,7 milioane persoane, consemnând o ușoară creştere de 0,2% faţă de aceeași perioadă a anului precedent.

În paralel, procesul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze. Ponderea populaţiei vârstnice, de 65 ani şi peste, a crescut de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026. În schimb, ponderea populaţiei tinere, din grupa de vârstă 0-14 ani, a scos în evidență un regres, coborând de la 15,4% la 15,1%.

Sistemul demografic indică o presiune crescută din partea generațiilor vârstnice asupra celor tinere. Indicele de îmbătrânire demografică a urcat de la 131,3 la 135,9 persoane vârstnice la 100 persoane tinere sub 15 ani.

Cât priveşte raportul de dependenţă demografică, datele arată o scădere uşoară, de la 55,6 la 55,2 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte.

Soldul migraţiei internaţionale a rămas pe plus în cursul anului trecut. Numărul persoanelor care au imigrat în România a depăşit numărul celor care au părăsit ţara cu 102.200 persoane, confirmând menținerea statutului de țară de imigrare. Bărbaţii au reprezentat majoritatea în ambele fluxuri migratorii, având o pondere de 57,9% în rândul emigranţilor şi de 58,6% în rândul imigranţilor.

Cu toate acestea, volumul intrărilor nu a fost suficient de mare pentru a anula pierderile generate de rata natalității scădute și de mortalitate.

„Având în vedere influenţa conjugată a sporului natural (-104 100 persoane) şi a soldului migrator (+102 200 persoane) populaţia rezidentă a României a fost în scădere faţă de aceeaşi dată a anului anterior”, arată INS.