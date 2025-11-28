Tot mai puțini oameni aleg să se mute în Regatul Unit. Cifrele sunt fără precedent

Fluxul net de migrație (diferența dintre cei care s‑au stabilit pe termen lung și cei care au părăsit țara) din Marea Britanie a scăzut, anul acesta, la 204.000 de persoane, marcând o reducere de aproximativ 69% față de anul precedent.

Această cifră reprezintă cel mai scăzut nivel anual înregistrat al imigrației din 2021 și marchează o revenire la valori mult mai moderate după explozia migrației care a dus, în anul de vârf (2023), la aproape 944.000 de persoane.

Scăderea accentuată a migranției vine într‑un context de politici mai stricte privind vizele de muncă și studiu, și reflectă o combinație: mai puțini imigranți și mai mulți emigranți.

În perioada iulie 2024 – iunie 2025, estimările indică o imigrare totală de 898.000 persoane. În același interval, emigrația a atins 693.000 persoane, un nivel mai ridicat decât în anul precedent.

Prin urmare, diferența dintre imigrație și emigrație este de 204.000 de persoane.

Datele indică că scăderea migrației este determinată în primul rând de reducerea imigrației din țările non‑UE (non‑EU+), în special pentru motive de muncă sau studiu.

Conform datelor publicate, migrația netă pentru persoanele provenite din țări non‑UE+ rămâne pozitivă — estimată la +383.000 — dar este mult mai mică decât în anii precedenți.

În schimb, pentru cetățeni din țările UE+ și pentru britanici, migrația netă este negativă — adică mai mulți pleacă decât vin. Estimările: -70.000 pentru UE+ și -109.000 pentru britanici.

Potrivit analizei oficiale a Office for National Statistics (ONS), scăderea semnificativă a net migration este cauzată de un mix de factori: o reducere a intrărilor din afara UE pentru muncă și studiu — inclusiv a persoanelor dependente de deținătorii de vize — și o creștere graduală a plecărilor din Regat.

Pe scurt: „mai puține persoane din afara UE care sosesc din motive legate de muncă și studii”, iar „migrația netă din afara UE+ s-a redus cu peste jumătate în anul care se încheie în iunie 2025”.

De asemenea, instituția explică faptul că metodele de estimare au fost îmbunătățite, ceea ce influențează cifrele finale privind migrația, dar trendul de scădere rămâne clar.

Un alt factor important: numeroase persoane care veniseră ca studenți sau pentru muncă în anii post‑pandemie au părăsit Regatul, contribuind la creșterea emigrației.

Datele preliminare ONS pentru anul până în iunie 2025 arată distribuția migrației astfel:

Non‑UE+: migrație netă pozitivă, +383.000.

UE+ (state UE, plus Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția): migrație netă negativă, aproximativ –70.000.

Cetățeni britanici (UK): migrație netă negativă, aproximativ –109.000.

Astfel, chiar dacă imigrările din afara UE continuă să adauge la populația britanică, plecările spre țările UE și cele ale britanicilor fac ca balanța generală să rămână mult mai redusă.

Publicarea acestor date survine într-o perioadă în care tema migrației a devenit centrală în dezbaterea politică britanică, cu impact asupra politicilor de vize, azil și imigrare.

Politicile introduse de către guvernul precedenților (cei ai fostului premier) — restricții mai dure pentru vize de muncă sau studiu, interzicerea venirii unor dependenți, majorarea pragurilor salariale pentru vize specializate — par să fi avut un efect semnificativ în reducerea fluxului migrator.

În plus, potrivit instituțiilor de monitorizare, scăderea este accelerată de combinarea reducerea imigrației cu o creștere a emigrației, în special din rândul persoanelor venite ca studenți sau pe vize temporare.

Analiza publicată de Migration Observatory arată că migrația netă a scăzut cu circa 78% în doi ani, revenind la niveluri apropiate de cele pre-Brexit.

Date legate de migrație includ și informații despre solicitanții de azil și despre modul în care sunt găzduiți.

Conform datelor recente, numărul solicitanților de azil cazați temporar în hoteluri a înregistrat o creștere — o tendință care atrage atenția asupra problemelor logistice și sociale pe care le implică gestionarea migrației.

Deși cifrele finale privind azilul și migrația ilegală nu sunt parte directă din raportul migrației nete al ONS, contextul politic și administrativ este afectat de aceste evoluții, iar deciziile viitoare se vor lua probabil având în vedere întreaga imagine — nu doar migrația legală, ci și presiunea asupra sistemului de azil și locuire temporară.

Scăderea dramatică a migrației nete în Marea Britanie — de la vârfurile record în 2023 la doar 204.000 în 2025 — marchează o modificare importantă a dinamicii demografice post-pandemie și post‑Brexit.

Datele oficiale arată clar că reducerea imigrației non‑UE și creșterea emigrării (inclusiv a britanicilor și cetățenilor UE+) sunt principalele motoare ale acestui declin.

Totuși, reducerea nu reflectă neapărat o oprire a migrației — migrația non‑UE+ rămâne pozitivă, iar provocările legate de azil și migrație ilegală continuă să existe.

Contextul politic, social și economic rămâne complicat, iar autoritățile vor trebui să gestioneze atât nevoile de muncă, cât și pe cele de asistență socială și integrare.

Această scădere semnificativă poate marca începutul unei redefiniri a politicilor migratorii britanice, dar evoluțiile viitoare — economice, geopolitice, în materie de azil — vor influența dacă aceste cifre se vor stabiliza, vor continua să scadă sau vor reveni.