Darren Cahill regretă retragerea lui Halep. Românca a fost un model pentru el

Daren Cahill, mesaj pentru Simona Halep. Darren Cahill a transmis mesaj emoţionant după retragerea din tenis a Simonei Halep. Sportivul a spus că românca a fost o sursă de inspirație atât pe teren, cât și în afara lui. Acesta a declarat că a fost o onoare să fie alături de ea și că o apreciază pentru că a reușit să treacă peste multe probleme.

Daren Cahill, inspirat de Simona Halep

“Bravo, Simo! O carieră clădită prin muncă grea, determinare, perseverenţă şi onestitate. Nimic nu a venit niciodată uşor, au existat o mulţime de probleme, dar ai continuat să te ridici şi ai înfruntat fiecare provocare ca o campioană ce eşti. O sursă de inspiraţie pe teren şi în afara lui.

Şi cel mai important, ai făcut-o în felul tău! A fost o onoare pentru noi toţi să împărtăşim multe momente minunate în călătoria ta uimitoare şi să te vedem inspirând următoarea generaţie de tinere sportive.

Haide Simo!

2018 Campioană la Roland Garros Campioană la Wimbledon 2019 Numărul 1 la sfârşitul anilor 2017 şi 2018 64 de săptămâni pe locul 1 mondial 24 de titluri WTA la simplu 1 titlu WTA la dublu”, este mesajul postat de Cahill pe Instagram.

Simona Halep s-a retras din tenis

Simona Halep, 33 de ani, a anunţat, marţi seară, că se retrage din tenis. Românca lasă în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA. Jucătoarea de tenis i-a mulțumit lui Cahill pentru toată susținerea pe care i-a oferit-o.

Mesaj emoționat pentru Darren Cahill

„Darren Cahill a avut un impact să câștig un Grand Slam, mi-a spus că am capacitatea fizică și psihică să câștig, dar vreau să le mulțumesc tuturor. Am simțit și când eram suspendată că am avut o susținere enormă, necondiționată, dar este foarte real, eu sunt împăcată, știu că nu am greșit față de tenis, doar am fost scoasă din circuit, poate așa s-a vrut, ăsta a fost sistemul”, a explicat ea.