Sport Halep, mesaj pentru Darren Cahill după și-a anunțat retragerea







Simona Halep a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, locul 66 WTA), cu scorul de 1-6, 1-6, în primul tur al turneului Transylvania Open. După ce a anunțat că se retrage de la competiția de la Cluj-Napoca, sportiva i-a adresat mulțumiri lui Darren Cahill, antrenorul alături de care a câștigat primul ei titlu de Grand Slam.

Simona Halep, mesaj de recunoștință pentru Darren Cahill

Sportiva a revenit pe terenul de tenis în martie 2024, după ce TAS i-a dat dreptate în scandalul legat de dopaj. După această pauză îndelungată, Halep a mai avut doar șase meciuri.

Marți, după duelul cu Bronzetti, ea a anunțat că se va retrage din lumea tenisului. Simona Halep le-a mulțumit celor care i-au fost alături pe acest drum și a rostit doar numele lui Darren Cahill, antrenorul care a ajutat-o să atingă un prag important în carieră.

Momente emoționante la Cluj

„Darren Cahill a avut un impact să câștig un Grand Slam, mi-a spus că am capacitatea fizică și psihică să câștig, dar vreau să le mulțumesc tuturor.

Am simțit și când eram suspendată că am avut o susținere enormă, necondiționată, dar este foarte real, eu sunt împăcată, știu că nu am greșit față de tenis, doar am fost scoasă din circuit, poate așa s-a vrut, ăsta a fost sistemul”, a explicat ea.

În plus, ea s-a arătat recunoscătoare pentru susținerea primită de-a lungul anilor. Halep a menționat că este „epuizată emoțional” și că își dorește să se odihnească mai mult.

„Primul titlu de Grand Slam mi-a intrat la suflet, este visul oricărui copil să ridice un trofeu. În acest moment vreau doar să mă odihnesc, sunt o jucătoare epuizată emoțional, vreau să mă odihnesc și o să las viața să vină de la sine”, a adăugat jucătoarea de tenis.

Simona Halep, discurs de retragere

În discursul de la Cluj, sportiva a precizat că au existat „semne” legate de retragere.

„Au fost semne că trebuie să mă opresc. O iau ca atare, poate e spre bine, să privesc spre altă direcție.

Nu îmi fac planuri, vreau să văd ce va fi în viitor. Consider că am făcut ce poate nimeni nu și-ar fi imaginat în România”, a mai spus ea, potrivit GSP.

La finalul conferinței, Halep l-a lăudat din nou pe Darrrn Cahill.

„O spun cu toată convingerea, Darren e cel mai bun antrenor din lume în acest moment”, a încheiat sportiva.

Jucătoarea din Constanța are în spate două titluri de Grand Slam și nouă titluri titluri WTA 1000. De asemenea, ea a ocupat de două ori la locul 1 mondial.