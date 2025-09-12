International

Danemarca, achiziţie de armament de peste 9 miliarde de dolari pentru sisteme de apărare aeriană

Danemarca, achiziţie de armament de peste 9 miliarde de dolari pentru sisteme de apărare aeriană
Ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, a declarat vineri că ţara sa va cumpăra sisteme de apărare aeriană europene în valoare de aproximativ 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari). „Nu există nicio îndoială că situaţia de securitate este dificilă”, a spus oficialul, citat de Reuters. El a subliniat că decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia şi reprezintă cea mai amplă achiziţie militară din istoria Danemarcei.

Opt sisteme moderne pentru apărarea aeriană din Danemarca

Planul guvernului include achiziţia a opt sisteme, printre care se află platforma SAMP/T cu rază lungă de acţiune, produsă de Eurosam – consorţiu format din MBDA Franţa, MBDA Italia şi Thales. În completare, vor fi cumpărate şi sisteme cu rază medie de acţiune din Norvegia, Germania sau Franţa. Decizia urmează instrucţiunilor premierului Mette Frederiksen, care, în februarie, a cerut armatei să „cumpere, cumpere, cumpere” echipamente pentru a întări capacitatea de apărare a ţării în faţa unei posibile agresiuni ruse.

Lecţia Poloniei şi reacţia NATO

Ministrul Troels Lund Poulsen a adăugat: „Am văzut cum Rusia a încălcat spaţiul aerian polonez cu mai multe drone... Este un memento pentru noi toţi cu privire la importanţa consolidării puterii noastre de luptă”. Declaraţia vine după ce Polonia a doborât miercuri drone ruseşti suspecte, cu sprijinul avioanelor aliaţilor NATO. A fost prima situaţie de acest fel de la începutul războiului din Ucraina, când o ţară membră a alianţei a deschis focul pentru a-şi proteja spaţiul aerian.

Alternative europene mai rapide decât Patriot

Şeful agenţiei daneze de achiziţii şi logistică în domeniul apărării, Per Pugholm Olsen, a precizat într-o conferinţă de presă că sistemele europene pot fi livrate mai repede şi la un cost mai mic decât varianta americană Patriot. Această abordare ar permite Danemarcei să îşi consolideze apărarea aeriană într-un interval mai scurt şi cu cheltuieli optimizate.

Proiecte speciale