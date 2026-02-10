Politica

Dăncilă acuză Guvernul: A nenorocit agricultura

Dăncilă acuză Guvernul: A nenorocit agriculturaFermieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Dan Andronic și Viorica Dăncilă au analizat în emisiunea Contrapunct criza energetică și problemele de infrastructură ale României, subliniind greșelile guvernamentale care au dus la dependența de importuri și creșterea costurilor pentru cetățeni.

Dăncilă, despre criza energetică

Dăncilă a explicat cum deciziile politice au dus la prăbușirea capacităților energetice și la creșterea prețurilor.

„Dacă nu ai instituții de forță puternic, nu ai un stat puternic. Dacă nu ești independent din punct de vedere energetic, nu contezi, pentru că ai nevoie de energie și România a fost independentă din punct de vedere energetic. În 2019 noi produceam 12.000 de MWh pe zi. Pe timp de iarnă consumam 9.000, 3.000 dădeam la export. Acum importăm, știți la cât? La 900 de lei megavatul oră.”

Fostul premier a detaliat impactul închiderii barajelor și al lipsei investițiilor în energie. „Și peste asta mai închidem și șase baraje. Energie este și energia regenerabilă, energie eoliană, energie solară, dar nu putem folosi mereu. Nu avem capacități de stocare. Și peste asta mai închidem și șase baraje.”

Politicile privind infrastructura, problematice

Dăncilă a atras atenția că politicile privind infrastructura rutieră și autostrăzile sunt la fel de problematice.

„În 2019, trebuia să începem Autostrada București-Brașov în parteneriat public-privat cu firme din China, Turcia și Franța. Trebuia să fie gata la sfârșitul anului 2023, la o săptămână după ce am plecat din Palatul Victoria. Acest contract a fost anulat de domnul Ludovic Orban și înlocuit cu al nouălea studiu de fezabilitate.”

Dăncilă, despre fermieri

Viorica Dăncilă a criticat și lipsa protecției pentru fermierii români și impactul asupra agriculturii.

„Vedem cu agricultura, au nenorocit. Păi pe timpul meu impozitul pe teren lucrat era zero. Acum au băgat impozit egal cu subvenția pe care o iau de la Uniunea Europeană. Păi cu ce să-și lucreze agricultorul pământul?”

Aceasta a susținut că România riscă să devină dependentă de importuri și să plătească costuri enorme pentru energie și infrastructură, iar guvernanții actuali nu prioritizează interesele naționale în aceste domenii critice.

