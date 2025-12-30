Monden

Dana Rogoz, incident grav în vacanță. A fost păcălită

Dana Rogoz, incident grav în vacanță. A fost păcălită
Dana Rogoz și familia ei se află în prezent în Shanghai, China, pentru o vacanță de Crăciun. Vacanța, însă, nu a fost lipsită de incidente neplăcute. Actrița a povestit că a avut parte de două situații în care a plătit mai mult decât se aștepta, o experiență tipică de „țeapă pentru turiști”.

Dana Rogoz, țeapă în China

„Știam despre Shanghai că are taxiuri foarte ieftine (...), drept urmare nu am fost foarte vigilentă când am ales un taxi de pe stradă, pentru că citisem că toate taxiurile sunt foarte ieftine.

Cred că am acel taxi dintr-un punct cheie, din The Bund, de acolo de promenadă, noaptea, și a fost scump, a fost foarte scump. Adică, la modul, că a fost peste 200 de yuani și același drum ar fi fost 50, deci l-am luat de patru ori mai scump”, a povestit Dana Rogoz pe contul său de Instagram.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dana Rogoz (@danarogoz)

Problemele nu s-au oprit aici. Actrița și familia ei s-au oprit la o ceainărie, unde au comandat două ceainice și au plătit aproximativ 30 de euro. Inițial, prețul li s-a părut exagerat, însă ulterior Dana a verificat și a constatat că existau locații în care ceaiul era mult mai ieftin.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dana Rogoz (@danarogoz)

S-au confruntat și cu alte probleme

„A fost vreo 30 de euro două ceainice și ne-a adus și fructe în plus. După am căutat și la alte case de ceai (...) Ideea e că mi s-a părut foarte scump pentru viața lor, nu era o experiență în sine, să guști ceaiul (...) Cred că a fost doar o țeapă de turiști pe care am luat-o”, a mai explicat actrița.

Dana Rogoz a trecut peste

Dana Rogoz a subliniat că aceste experiențe nu le-au stricat vacanța și că le privesc ca pe lecții pentru viitor. În același timp, ele reprezintă un semnal de atenționare pentru turiștii care vizitează orașe mari din Asia, unde unele servicii pentru vizitatori pot fi mai scumpe decât prețurile obișnuite.

