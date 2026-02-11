Dan Brown le transmite un mesaj cititorilor români după succesul romanului „Secretul secretelor”

Scriitorul american Dan Brown a transmis un mesaj special cititorilor din România după ce romanul său „Secretul secretelor” a fost desemnat cel mai bun thriller al anului 2025, în cadrul galei Bookzone.

Autorul celebrului „Codul lui Da Vinci” a subliniat legătura specială pe care o are cu publicul român și rolul important pe care acesta îl joacă în succesul cărților sale.

„Entuziasmul cititorilor mei din România este motivul pentru care scriu”, a declarat Dan Brown, într-un mesaj adresat fanilor săi.

Premiul confirmă încă o dată popularitatea autorului american în România, unde romanele sale se bucură de o audiență constantă de peste două decenii.

După primirea premiului, Dan Brown le-a mulțumit cititorilor români pentru susținere și pentru interesul arătat față de cea mai recentă carte a sa.

„Am o slăbiciune mare pentru cititorii mei români, aşa că vă urez mult noroc! Vă mulţumesc şi continuaţi să citiţi!”, a transmis autorul.

El a subliniat că reacțiile cititorilor și mesajele primite din România au contribuit la transformarea romanului într-un succes editorial internațional.

Declarațiile vin în contextul în care romanul „Secretul secretelor” a devenit unul dintre cele mai bine vândute thrillere ale ultimilor ani.

Romanul „Secretul secretelor”, publicat în România la Editura RAO, a înregistrat un succes major la nivel internațional. Cartea a depășit pragul de 12 milioane de exemplare vândute în întreaga lume, confirmând poziția lui Dan Brown printre cei mai populari autori contemporani de literatură thriller.

Volumul a debutat pe locul întâi în topurile de vânzări din 18 țări, inclusiv în clasamente importante din Statele Unite și Europa. Cartea a fost tradusă în 42 de limbi, ceea ce a contribuit la extinderea audienței globale a autorului.

Romanul a dominat listele de bestseller timp de 27 de săptămâni consecutive, o performanță rară în industria editorială internațională.

Succesul a fost confirmat și de reacțiile cititorilor din mediul online. „Secretul secretelor” a generat peste 150.000 de recenzii pe platformele de profil, cu o medie de 4,6 din 5 stele.

Cititorii au apreciat în special ritmul alert al narațiunii, complexitatea intrigii și revenirea stilului de suspans intelectual care l-a consacrat pe Dan Brown.

România reprezintă una dintre piețele importante pentru literatura lui Dan Brown. Romanele autorului american au fost traduse și publicate constant în limba română, iar tirajele au fost printre cele mai mari din categoria thrillerelor internaționale.

De-a lungul anilor, cărțile sale au fost prezente în topurile de vânzări din librăriile românești, iar autorul a transmis de mai multe ori mesaje publicului din România, subliniind interesul pe care cititorii români îl arată pentru ficțiunea istorică și thrillerul intelectual.

Premiul primit la gala Bookzone confirmă această relație și evidențiază impactul pe care romanul „Secretul secretelor” l-a avut asupra publicului local.

Succesul romanului „Secretul secretelor” arată că thrillerul intelectual continuă să fie unul dintre cele mai apreciate genuri literare la nivel global. Combinația dintre mister, istorie, simbolistică și tehnologie modernă a devenit marca stilistică a lui Dan Brown.

Criticii literari consideră că autorul a reușit, prin această carte, să revină la formula narativă care i-a adus notorietatea internațională, bazată pe suspans, puzzle-uri intelectuale și teorii istorice controversate.

Performanța comercială a volumului confirmă faptul că interesul pentru acest tip de literatură rămâne ridicat, în special în rândul cititorilor care preferă romanele cu intrigă complexă și ritm rapid.