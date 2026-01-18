Sfântului Graal ar putea fi în Capela Rosslyn din Scoția, potrivit celor mai recente speculații

De secole, Sfântul Graal continuă să fascineze istorici, teologi și pasionați de mistere, fiind considerat unul dintre cele mai căutate artefacte ale lumii creștine. Deși numeroase teorii plasează Sfântul Graal în diverse colțuri ale Europei sau Orientului Mijlociu, o ipoteză persistă și astăzi: ar putea fi ascuns în Capela Rosslyn, o construcție modestă din Scoția, informează history.co.uk.

Unde ar putea fi astăzi Sfântul Graal, potirul legendar despre care se spune că ar fi fost folosit de Iisus Hristos la Cina cea de Taină? De-a lungul timpului, numeroase povești au încercat să ofere un răspuns. Una dintre cele mai cunoscute legende afirmă că unul dintre apostoli ar fi transportat paharul misterios în Marea Britanie, unde ar fi fost ascunsă sub Turnul de la Glastonbury.

Surprinzător este însă faptul că Glastonbury nu este singurul loc din Regatul Unit asociat cu această relicvă misterioasă. O altă ipoteză susține că Sfântul Graal s-ar afla la Capela Rosslyn, situată în apropiere de Edinburgh, un edificiu încărcat de simboluri și mistere.

Această teorie a început să atragă atenția în anii 1980 și a devenit cunoscută publicului larg odată cu succesul romanului „Codul lui Da Vinci”. Rămâne însă o întrebare esențială: poate această poveste fascinantă să fie susținută de dovezi istorice și academice sau rămâne doar un mit modern reinterpretat?

Ridicată în secolul al XV-lea, Capela Rosslyn este cunoscută pentru sculpturile sale neobișnuite, simbolurile criptice și legăturile presupuse cu Ordinul Templierilor. Cercetătorii susțin că detaliile arhitecturale și ornamentale ar putea ascunde mesaje codificate, transmise de-a lungul generațiilor pentru a proteja un secret de mare importanță.

La finalul secolului al XI-lea, după ce Ierusalimul a intrat sub control creștin, orașul a devenit o destinație majoră pentru pelerini veniți din toată Europa. Drumul spre Țara Sfântă era însă extrem de periculos, iar atacurile bandiților erau frecvente. Din această nevoie de protecție s-a născut Ordinul Cavalerilor Templieri, o frăție militară dedicată apărării pelerinilor.

Cunoscuți oficial drept „Săracii soldați ai lui Hristos și ai Templului lui Solomon”, templierii și-au stabilit cartierul general pe Muntele Templului din Ierusalim, locul unde se afla odinioară Templul lui Solomon. Tocmai această asociere a alimentat ideea că ordinul ar fi descoperit comori biblice ascunse, printre care și legendarul Sfânt Graal.

Cucerirea Ierusalimului de către musulmani, în 1187, i-a forțat pe templieri să se retragă la Acra. Căderea acestui port, în 1291, a accelerat declinul ordinului. Conform unor teorii, în timpul retragerii, templierii ar fi transportat cu ei tezaurul acumulat de-a lungul deceniilor, ajungând în cele din urmă la Paris.

Situația lor s-a înrăutățit dramatic în Franța, unde regele Filip al IV-lea, împovărat de datorii față de ordin, a orchestrat arestarea templierilor sub acuzații fabricate. Deși mulți au fost capturați, legenda spune că o parte dintre cavaleri au reușit să fugă, ducând comorile în locuri mai sigure, inclusiv în Scoția.

În 1307, cu sprijinul Papei Clement al V-lea, Filip al IV-lea a declanșat o represiune amplă împotriva templierilor în Europa. Totuși, nu peste tot au fost vânați.

În Scoția, regele Robert Bruce ar fi oferit adăpost unor membri ai ordinului, iar unele relatări susțin că templierii ar fi luptat chiar alături de el în celebra bătălie de la Bannockburn.

Recunoștința lui Robert Bruce s-ar fi concretizat, potrivit legendei, prin acordarea de pământuri, iar Capela Rosslyn ar fi fost ridicată ca loc de păstrare a comorilor templiere, inclusiv a Sfântului Graal.

Istoricii atrag atenția asupra mai multor neconcordanțe. Nu există dovezi clare că templierii ar fi participat la bătălia de la Bannockburn, iar Capela Rosslyn a fost construită abia în secolul al XV-lea, la mult timp după domnia regelui Robert Bruce.

Deși familia Sinclair, fondatoarea capelei, avea legături strânse cu coroana scoțiană, această relație nu demonstrează automat o conexiune cu templierii.

Decorul interior al capelei, bogat în sculpturi elaborate, este adesea interpretat ca având simboluri templiere. Totuși, majoritatea acestor imagini sunt ambigue și pot fi citite în mai multe chei, fără a oferi o dovadă solidă.

O altă ipoteză susține că Sfântul Graal ar fi ascuns într-o criptă sigilată sub capelă, imposibil de explorat fără a pune în pericol structura clădirii. În 1993, săpături limitate au scos la iveală un vas de lemn misterios sub podeaua capelei.

Obiectul a atras atenția cercetătorilor și a fost analizat ulterior în timpul unei producții documentare, unde specialiști ai Universității Oxford au încercat să stabilească vechimea materialului.

Deocamdată, dovezile rămân insuficiente. Povestea Sfântului Graal și a Cavalerilor Templieri continuă să oscileze între realitate istorică și mit, alimentând fascinația pentru unul dintre cele mai mari mistere ale Evului Mediu.