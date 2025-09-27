Capela Sixtină a Estului se află în România și păstrează secretul unei culori unice

Mănăstirea Voroneț, ridicată de Ștefan cel Mare în 1488, este celebră pentru fresca „Judecata de Apoi” și pigmentul unic Albastrul de Voroneț. Vezi istoria, arhitectura și misterul culorii care a rezistat secole.

În inima Bucovinei, Mănăstirea Voroneț este recunoscută la nivel internațional pentru frumusețea și valoarea artistică a picturilor sale. Ridicată în 1488 din ordinul lui Ștefan cel Mare, construcția a durat doar trei luni și trei săptămâni, un record pentru epocă. Ansamblul monahal este considerat una dintre cele mai importante ctitorii ale domnitorului și se află pe lista monumentelor istorice din județul Suceava.

Mănăstirea este denumită adesea „Capela Sixtină a Estului”, datorită frescei monumentale „Judecata de Apoi”, pictată pe fațada de vest.

Pictura interioară a bisericii datează în mare parte din vremea lui Ștefan cel Mare. Temele religioase abordate sunt reprezentate cu detalii fine și expresivitate. Printre cele mai apreciate se numără „Cina cea de Taină”, „Spălarea picioarelor”, „Ciclul patimilor”, „Împărtășirea Apostolilor” și tabloul votiv al voievodului.

Aceste fresce oferă o imagine a artei religioase moldovenești din secolul al XV-lea și rămân o mărturie a implicării directe a lui Ștefan cel Mare în sprijinirea culturii și a credinței ortodoxe.

Pereții exteriori au fost pictați în timpul domniei lui Petru Rareș. Frescele au un colorit viu, apropiat de nuanțele naturii. Verdele și albastrul predomină, oferind construcției un aspect unic.

Scenele exterioare au fost realizate la un nivel artistic ridicat și sunt considerate cel mai reușit ansamblu al artei feudale moldovenești. Prin tematică și expresivitate, picturile sunt apropiate de viața cotidiană, fapt ce le-a făcut accesibile credincioșilor vremii.

Cel mai cunoscut element al mănăstirii rămâne pigmentul numit Albastrul de Voroneț, care a rezistat nealterat timp de peste cinci secole, în ciuda condițiilor climatice dure.

Istoricii și specialiștii în artă au încercat să descifreze rețeta acestei culori. S-a descoperit că, pe lângă pigmentul negru obținut din cărbune de lemn, meșterii moldoveni au folosit o combinație de substanțe minerale naturale și de sinteză:

argile colorate cu oxid de fier hidratat (ocru),

oxid de fier anhidru (ocru roșu),

hidrosilicat de Fe, Al, Mg, K (verde de pământ),

oxid roșu de plumb (miniu),

minerale de cupru (azurit și malachit),

sulfură de mercur (roșu cinabru),

silicați (albastru smalț),

carbonat de calciu (alb de var).

Tehnica de aplicare a avut un rol decisiv. Pictorii au început lucrul pe pereții încă umezi, ceea ce a permis vopselurilor să se fixeze adânc în tencuială.

Albastrul rezultat este întâlnit doar la Voroneț, chiar dacă și alte mănăstiri din nordul Moldovei folosesc nuanțe de albastru.

Mănăstirea Voroneț include mai multe obiective istorice:

Biserica Sfântul Gheorghe , construită în 1488 și completată cu pridvor în 1547.

Clopotnița , ridicată odată cu biserica.

Ruinele chiliilor , datând din secolele XV–XVIII.

Zidul de incintă, ridicat tot în secolele XV–XVIII.

Aceste elemente oferă vizitatorilor o imagine completă a vieții monahale medievale și a modului în care ansamblul a fost gândit pentru a rezista timpului și evenimentelor istorice.

Monumentul a fost declarat oficial monument istoric încă din 1918. În 1785, a fost desființat de autoritățile habsburgice, iar activitatea sa monahală a fost reluată abia în 1991.

Pictura exterioară include, în apropierea imaginii Mântuitorului, cele 12 semne zodiacale, o prezență rar întâlnită în iconografia ortodoxă.

Mănăstirea este legată și de personalitatea lui Daniil Sihastrul, pustnicul care și-a petrecut aici ultimii 26 de ani din viață. El a fost înmormântat în biserică și canonizat în 1992 sub numele de Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul.