Dan Barna și-a arătat o latură neștiută de oamenii din exterior. Vicepremierul a făcut pe șeful cu un angajat al Parlamentului.

Liderul USR a pus un angajat al Parlamentului să-i ridice ochelarii de jos. Scena s-a petrecut în timpul discursului preşedintelui PSD Marcel Ciolacu de la la Ora prim-ministrului.

La un moment dat, în timpul discursului liderului PSD Marcel Ciolacu, vicepremierul Dan Barna, aşezat în banca rezervată Guvernului, este surprins de către camerele video în timp ce-şi scapă ochelarii pe jos. În loc să-i ridice singur, liderul USR cheamă un angajat al Parlamentului să facă asta pentru el.

Se pare că declarațiile jurnalistului Ciprian Apetrei, fost membru USR, au fost adevărate.

După ce a fost exclus din USR, jurnalistul a făcut publice niște experiențe din interioril partidului. Acesta a asociat anumite practici din USR ca fiind similare cu cele folosite în PCR.

Ce a decalrat jurnalistul în legătură cu partidul lui Dan Barna

„Nici comuniștii nu pedepseau intenția de a te întâlni cu cineva străin, dacă nu se materializa”, relatează Ciprian Apetrei

”Am fost în USR. Pe un afis. Am fost invitat la o emisune politica on-line, de către un grup din Diaspora. În calitate de jurnalist care scrie de mulți ani despre romanii de pretutindeni. Politica la o bere se cheamă emisiunea.

Nu am apucat să particip, pentru că am fost denunțat ca dușman politic. A urmat o furtuna demna de PCR. “Tineri” activisti loiali partidului au reclamat că “urma sa am acces la informații interne”. Au lansăt amenințări cu excluderea din partid, pentru cei care m-au invitat. Mi-au făcut dosar de cadre, mi-au inventat funcții de conducere în PNL. Emisunea a fost anulată. A rămas afișul, dar au rămas și reclamațiile”, a declarat jurnalistul Ciprian Apetrei.

Mai mult de atât, odată cu Ciprian Apetrei, au fost excluși și oamenii care l-au propus pentru aderarea în partid.