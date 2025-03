Monden Cutremurul din 1977, o pagină dureroasă a istoriei. Mărturiile unui celebru actor







4 martie 1977, o dată care a marcat adânc istoria României. Un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter a transformat Bucureștiul într-un oraș fantomă. Peste 1.500 de oameni și-au pierdut viața sub dărâmături, iar alte 11.000 de persoane au fost rănite. Clădiri emblematice, simboluri ale unor epoci trecute, s-au prăbușit, lăsând în urma un peisaj devastator. Actorul Mihai Gruia Sandu a făcut mărturisiri legate de acest moment dureros.

Actorul Mihai Gruia Sandu, amintiri dureroase legate de cutremur

Printre victimele acelei nopți de coșmar s-au numărat Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneț și Doina Badea.

La 48 de ani distanță, unul dintre martorii acestui dezastru a vorbit despre momentul cumplit. Actorul Mihai Gruia Sandu era militar în perioada respectivă și a fost implicat în misiunile de salvare.

„La cutremur, în seara aceea, pentru că făceam parte din echipa artistică a regimentului, ne-am refugiat în locul în care stătea trompetistul, de care făceam poante militărești, să zic așa, și încercam să ne uităm la un film, era unul bulgăresc. Trebuia să se sune la și jumătate goarna de stingere, noi chiuleam, bineînțeles, doar cu asta ne ocupam, și, în momentul acela, cineva a spus: cutremur”, a povestit celebrul actor.

Mihai Gruia Sandu a mărturisit că zgomotul era unul „îngrozitor”.

„Era un zgomot îngrozitor, în direcția aceea, spre Măgurele, se vedea cazanul, acolo se încălzea apa o dată pe săptămână, a căzut cazanul, a explodat, s-a văzut o flacără uriașă și un fum și când dobitocul de maior a spus aviație inamică la joasă înălțime, am zis: am încurcat-o! “, a mărturisit el în podcastul lui Adrian Artene.

În momentele respective, cunoscutul actor a trecut prin clipe grele.

„A început războiul taman acum când sunt eu aici? Au urmat momente de derută!”, Am zis ne ducem, că au căzut clădiri… Nu știam unde ne duce. Am ajuns la spitalul de urgență, unde am realizat dezastrul. Acolo a fost, cumva, centrul Bucureștiului”, a adăugat actorul.

A luat parte la misiunile de salvare

Potrivit actorului, cifrele morților nu ar fi reale. El a subliniat că ar fi existat mai multe victime ale seismului.

Cifrele de morți și răniți sunt, absolut, trucate, pentru că la vremea aceea nimic nu era real. Cu siguranță au fost mult mai mulți, dar nu trebuia să se spună”, a mai spus actorul.

După trauma trăită, actorul a avut nevoie de suport medical și a urmat un tratament. De asemenea, el a mărturisit că îsi amintește de momentul în care Elena Ceaușescu a ajuns printre ruine și cum o femeie s-a pus în genunchi în fața ei. O perioadă îndelungată, celebrul actor a ocolit centrul Capitalei.

„După un an, aveam treabă la Universitate, iar tata îmi mă întreabă: de ce o iei pe la Piața Unirii? Ultimul loc și cel mai dramatic unde am lucrat a fost la Continental și, după un an, nu-mi dădeam seama că ocolesc locul ăla, pur și simplu. Eu nu luam troleibuzul care trecea pe acolo”, a continuat el.

Afectat de scenele văzute după cutremur

Actorul a mărturisit că a suferit de sindrom post-seism și a mers la doctor, care i-a prescris barbiturice ce l-au afectat considerabil. De asemenea, el a menționat că l-a marcat momentul în care l-a văzut pe comandantul său, un bărbat autoritar, plângând ca un copil în timp ce ținea în brațe o jucărie de pluș.

„Am avut sindrom post seism. Am fost la doctor, mi-a dat niște barbiturice de m-a tâmpit total. Am văzut și oameni răi, am văzut și hoți. L-am văzut pe comandantul meu, care era un om foarte rău, autoritar, și l-am văzut ținând în brațe o jucărie de pluș… Un om de doi metri plângând ca un copil”, a explicat actorul.

A vorbit cu o femeie prinsă sub dărâmături

Actorul a vorbit prinsă într-o Dacia 1100, sub dărâmăturile unui bloc prăbușit, alături de soțul și cumnatul ei.

„Pe prima femeie vie o țin minte. Era pe stradă, nu într-un bloc, dar căzuse blocul peste mașină. Ea a stat într-o Dacia 1100, cu soțul și cumnatul ei morți, peste ea. De ce țin minte? Pentru că nu se putea ajunge acolo, erau fierbetoanele alea care împiedicau. Și, ca să ajungă la ea, au băgat un furtun și i-au trimis supă. Și trebuia cineva să stea de vorbă cu ea pentru că, dacă leșina, nu mai știau unde să sape, s-o localizeze”, a adăugat Mihai Gruia, potirvit Cancan.

Actorul a mărturisit că a făcut tot posibilul pentru a-i atrage atenția femeii.

„Și mi-a venit și mie rândul să vorbesc cu ea un sfert de oră. Vorbeam prostii, trebuia să-i abatem atenția… Stai cu doi morți pe tine și ăia sapă cu pikamerele”, a afirmat el.