International Cutremur la Moscova! Cea mai mare trădare pentru Vladimir Putin







Undă de șoc la Moscova, după ce strănepotul lui Iosif Stalin a anunțat că nu o să participe la parada militară din acest an din Piața Roșie. Anunțul a fost făcut de Agenția de presă rusă Ria Novosti. La eveniment participă an de an Vladimir Putin.

Strănepotul lui Iosif Stalin este Iakov Djugaşvili. Anunțul a fost făcut personal. Parada militară organizată în capitala Rusiei va consemna 80 de ani de la victoria obținută de fosta URSS în Al Doilea Război Mondial.

Iakov Djugaşvili a făcut aceste declarații într-o discuție purtată cu jurnaliștii Ria Novosti. Bărbatul a menționat că „nu şi-a făcut planuri” pentru 9 mai. Strănepotul lui Stalin a ținut să adauge că nu va participa nici la Acțiunea Regimentul Nemuritor.

Cine este Iakov Djugaşvili, strănepotul lui Iosif Stalin

Iakov Djugaşvili s-a născut în anul 1972, la Tbilisi. Acesta a trăit în familia militarului și istoricului Evgheni Djugaşvili. Potrivit datelor obținute de jurnaliști, bărbatul locuiește acum în capitala rusă. Este angajat în diverse activități sociale.

Viceprimarul capitalei ruse, Natalia Șergunina, a declarat că peste zece mii de locuitori ai Moscovei au aplicat deja online. Scopul este de a se alătura corpului de voluntari în acțiunea dedicată împlinirii celor 80 de ani de la victoria obținută de fosta URSS în Al Doilea Război Mondial.

Voluntarii vor urma un curs online, unde vor fi instruiți. De asemenea, li se vor oferi detalii despre istoria Marelui Război Patriotic (denumire folosită în Rusia pentru Al Doilea Război Mondial). În plus, vor afla poveștile eroilor prezentați de istoria rușilor.