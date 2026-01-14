Curtea de Apel menține interdicția împotriva postărilor care atacă reputația medicului Victor Costache

Curtea de Apel București a decis menținerea, cu caracter provizoriu, a măsurilor dispuse într-un litigiu civil în care fostul ministru al Justiției Tudorel Toader îl reprezintă pe fostul ministru al Sănătății Victor Costache. Instanța a respins apelul formulat împotriva hotărârii Tribunalului București și a păstrat interdicția impusă pârâtei de a publica în mediul online afirmații despre medic, până la soluționarea definitivă a dosarului de fond.

Prin hotărârea pronunțată la 13 ianuarie 2026, Curtea de Apel București a respins apelul ca nefondat, decizia devenind definitivă. Instanța de control judiciar a confirmat astfel soluția pronunțată anterior de Tribunalul București, care admisese cererea de ordonanță președințială și dispusese, temporar, interzicerea publicării de noi postări pe rețelele sociale referitoare la reclamant, până la finalizarea dosarului civil înregistrat sub nr. 17136/3/2025.

Curtea a apreciat că măsura este justificată pentru a preveni posibile prejudicii continue aduse reputației profesionale a reclamantului, fără a intra, în această etapă procedurală, în analiza fondului litigiului sau a limitelor libertății de exprimare.

Cazul a devenit cunoscut public în luna iulie 2025, când s-a aflat că dr. Victor Costache, chirurg cardiovascular și fost ministru al Sănătății în perioada 2019–2020, a sesizat instanța ca urmare a unor acuzații formulate în mod repetat pe rețelele de socializare de către o avocată nemulțumită de un act medical.

La momentul declanșării procesului, medicul activa în cadrul rețelei medicale Sanador. Conform informațiilor din dosar, pârâta ar fi lansat afirmații grave la adresa competenței și eticii profesionale ale acestuia, fără ca respectivele acuzații să fie formulate în cadrul unor proceduri judiciare sau profesionale.

În fața instanței, dr. Costache a susținut că eventualele nemulțumiri legate de un act medical trebuie soluționate prin mijloacele prevăzute de lege, civile sau penale, și nu prin expuneri publice susceptibile să producă prejudicii de imagine greu de reparat.

Implicarea lui Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, a adăugat o dimensiune suplimentară cauzei, apărătorul subliniind necesitatea delimitării clare între exercitarea libertății de exprimare și atingerea adusă demnității și reputației profesionale. Menținerea măsurii dispuse inițial de Tribunalul București și confirmată acum de Curtea de Apel consolidează ideea că spațiul online nu poate substitui justiția și nu poate deveni un instrument de sancționare publică în afara cadrului legal.

Dr. Victor Costache nu a oferit declarații publice după pronunțarea deciziei definitive asupra apelului, menținând aceeași poziție ca la debutul demersului judiciar. Soluția pe fond urmează să stabilească, în mod complet, dacă afirmațiile contestate au depășit sau nu limitele legale ale libertății de exprimare.