Cum va fi vremea de Crăciun. Vortexul polar ar putea schimba radical temperaturile

Prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 indică posibilitatea unor episoade cu temperaturi scăzute și ninsori, în special dacă vortexul polar va suferi o slăbire în intervalul decembrie-ianuarie. Vremea în sezonul rece ar putea fi influențată de circulația atmosferică și de fenomenul El Niño. Deși specialiștii indică o iarnă care ar putea începe cu temperaturi mai blânde, nu sunt excluse perioadele cu aer arctic și precipitații sub formă de ninsoare.

În perioada imediat următoare, vremea se va răci în mai multe regiuni ale țării. Sunt așteptate precipitații în centrul, sudul și estul României, iar cantitățile de apă ar putea depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Schimbarea vremii este asociată cu sistemul atmosferic Felicia, care a afectat deja mai multe regiuni ale Europei. Furtuna a adus ploi și vânt puternic în Franța, țările Benelux și Germania, iar deplasarea sistemului a fost urmărită și în Danemarca, Polonia, zona Mării Baltice și Scandinavia.

În Germania, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au fost menționate avertizări meteorologice cod portocaliu și roșu. Serviciul meteorologic german Deutscher Wetterdienst (DWD) a confirmat că depresiunea Felicia a provocat precipitații importante, intensificări ale vântului și o scădere a temperaturilor în Germania. Mircea Duțu a explicat că sistemul atmosferic este asociat cu întâlnirea unor mase de aer cu temperaturi diferite.

„În ceea ce privește perioada imediat următoare, este vorba despre o furtună tropicală, furtuna Felicia, care a fost generată de un conflict termic între o masă de aer rece, care coboară din regiuni polare, și aer cald de origine subtropicală. Sistemul a traversat Europa de Vest și Centrală, progresează spre Europa de Est și, în special, spre România”, a declarat Mircea Duțu la România TV.

Cum va fi vremea de Crăciun. În ceea ce privește sezonul rece, Mircea Duțu a vorbit despre posibilitatea unei ierni cu episoade de ninsoare și temperaturi reduse, chiar dacă începutul ar putea fi mai blând. Potrivit acestuia, luna noiembrie ar urma să aducă instalarea vremii specifice toamnei, cu perioade ploioase. Evoluția ulterioară ar putea fi influențată de fenomenul El Niño, dar și de modificările vortexului polar. O eventuală slăbire a acestuia ar favoriza coborârea maselor de aer arctic către continentul european.

„Referitor la o perspectivă mai îndelungată, foarte probabil ca în noiembrie să asistăm la o instalare definitivă a toamnei, cu o vreme marcată de ploi. Asta ține de situația prezenței fenomenului El Niño, dar și de cauza vortexului polar. Puternicul fenomen meteorologic din zona Pacificului, aflat în curs de desfășurare, urmează să se intensifice în următoarele luni și să atingă vârful în decembrie, persistând până în februarie 2027.

Temperaturile apelor oceanului vor atinge niveluri record în octombrie, noiembrie și decembrie, ceea ce înseamnă intensificarea fenomenului El Niño. Acesta nu aduce călduri suplimentare, ci eliberează căldura înmagazinată în ocean. De aceea, generează unii dintre cei mai calzi ani, precum ultima dată în 2024, cum este posibil să se întâmple și în privința anului 2027, care ar putea fi cel mai cald an înregistrat. Referitor la iarna aceasta în Europa, modelele ne arată un început cu vreme mai blândă și un sfârșit mai umed și mai perturbat, în legătură cu o circulație oceanică activă.

Totuși, o slăbire neobișnuită a vortexului polar, începând din decembrie și până în ianuarie, care cedează sub presiunea atmosferică, poate însemna ondulații mai puternice și posibile scăpări de aer arctic spre continent, care, întâlnindu-se cu o vreme și un mediu mai umed, pot genera o iarnă veritabilă, cu temperaturi mai scăzute și precipitații sub formă de ninsoare. Așadar, pe fondul unei ierni mai blânde, nu pot fi eliminate ninsorile. În orice caz, prognozele sezoniere indică tendințe și nu pot anticipa episoade individuale”, a explicat celebrul climatolog.

Potrivit explicațiilor oferite de Mircea Duțu, slăbirea vortexului polar în lunile decembrie și ianuarie ar putea favoriza pătrunderea unor mase de aer rece în Europa.

Dacă acestea vor întâlni regiuni cu umiditate ridicată, pot apărea condiții favorabile ninsorilor și unor perioade cu temperaturi mai mici decât cele obișnuite.

În același timp, modelele meteorologice menționate de specialist indică posibilitatea ca prima parte a iernii să fie mai blândă, iar intervalele ulterioare să fie mai umede și mai instabile.

Aceste estimări nu reprezintă însă o confirmare că va ninge în România pe 25 decembrie. Condițiile exacte pentru Crăciun vor putea fi evaluate prin prognoze meteorologice realizate mai aproape de această dată.