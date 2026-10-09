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Gerhard Schroder, fostul cancelar al Germaniei, i-a fost alături lui Vladimir Putin la ziua de naștere

Gerhard Schroder, fostul cancelar al Germaniei, i-a fost alături lui Vladimir Putin la ziua de nașteresursa: Pressestelle des Kremls
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Din cuprinsul articolului

Relațiile dintre fostul cancelar german Gerhard Schroder și președintele rus Vladimir Putin continuă să fie un subiect intens dezbătut pe scena internațională. Politicianul german a participat la aniversarea celei de-a 74-a zile de naștere a liderului de la Kremlin, eveniment desfășurat chiar la reședința privată a acestuia, conform informațiilor oferite de DW.

Gerhard Schroder, fostul cancelar al Germaniei, i-a fost alături lui Vladimir Putin la ziua de naștere

Cei doi lideri au fost surprinși în cadre relaxate, potrivit imaginilor distribuite pe rețelele de socializare. Imaginile publicate pe Telegram îi înfăţişau pe Schroder şi Putin zâmbind larg şi dând mâna, având în fundal o sobă în stil vechi şi un samovar rusesc folosit pentru fierberea apei de ceai.

Reprezentanții administrației de la Moscova au oferit explicații cu privire la modul în care a fost organizată această vizită neașteptată în capitala Rusiei.

„Vladimir Putin a aflat din ştirile de dimineaţă, cu o zi înainte, că Gerhard Schroder se afla la Moscova şi venise în interes de serviciu pentru compania Globus”, a transmis Kremlinul pe Telegram.

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Gestul de curtoazie făcut de Vladimir Putin

Vizita de afaceri a fostului cancelar s-a transformat rapid într-o revedere prietenească, având în vedere istoricul lung al colaborării dintre cei doi politicieni.

„Preşedintele şi-a invitat vechiul prieten la reşedinţa sa. Gerhard Schröder a fost alături de Vladimir Putin atunci când şeful statului şi-a sărbătorit ziua de naştere, ieri”, a transmis Kremlinul

Interese financiare și de afaceri în capitala Rusiei

Fostul oficial german, care a condus Guvernul de la Berlin în perioada 1998–2005, își extinde activitatea în sectorul privat din Federația Rusă. Schröder s-a alăturat recent consiliului de supraveghere al lanţului rus de supermarketuri Hyperglobus.

Prezența sa la Moscova a inclus și o vizită la una dintre unitățile comerciale ale rețelei. El a vizitat miercuri unul dintre magazinele acestuia din Moscova şi a fost întâmpinat cu aplauze de către angajaţi, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea rusă.

Val de critici la adresa fostului cancelar german

Apropierea continuă dintre Schröder și leadership-ul rus atrage constant reacții negative pe plan european. Schröder a fost criticat, în special în Germania, pentru legăturile sale cu mediul de afaceri rus şi cu Putin – legături care au persistat în ciuda invaziei ruse în Ucraina din 2022 şi a valurilor ulterioare de sancţiuni occidentale.

Poziția liderilor europeni față de rolul lui Schröder

Pe fondul tensiunilor geopolitice globale, s-a discutat inclusiv posibilitatea ca fostul cancelar să aibă un rol de mediator în dialogul dintre Occident și Moscova. În luna mai, Putin a sugerat că Schröder ar putea reprezenta ţările europene în cadrul negocierilor de pace pentru soluţionarea conflictului.

Cu toate acestea, inițiativa nu a primit sprijin din partea cancelariilor occidentale. Miniştrii de externe europeni au respins ideea ca Schröder să joace un astfel de rol.

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