Cum sunt antrenate forțele americane de elită pentru a supraviețui în spatele liniilor inamice. Video

Echipajele Forțelor Aeriene americane învață să mănânce insecte, să-și trateze rănile și să evite capturarea înainte de a zbura într-o misiune, explică The Wall Street Journal, într-un material care explică felul în care a fost posibilă extraordinara recuperare a pilotului american al cărui avion a căzut în Iran.

Aviatorii de elită ai armatei americane și membrii forțelor speciale sunt supuși unui antrenament intens pentru posibilitatea de a fi prinși în spatele liniilor inamice - la fel ca membrul echipajului F-15 salvat în Iran.

Instruirea se numește SERE, care înseamnă „supraviețuire, evaziune, rezistență și evadare”. Ideea, conform unui videoclip de recrutare al Forțelor Aeriene, este: „Misiunea supraviețuitorului este să se întoarcă cu onoare”.

Instrucția SERE este predată în multe feluri în armata americană, dar este un punct de interes special pentru Forțele Aeriene.

„Pentru aviatori, armata consideră SERE important, deoarece piloții pot ajunge singuri, în spatele liniilor inamice sau în teritoriu ostil cu puțin avertisment”, spune David A. Deptula, un general-locotenent în retragere al Forțelor Aeriene, care este acum decan la think tank-ul Mitchell Institute for Aerospace Studies din Arlington, Virginia.

„Instruirea este menită să-i pregătească să rămână în viață, să evite capturarea atunci când este posibil, să reziste interogatoriului dacă sunt capturați și să-și îmbunătățească șansele de recuperare”, a spus el.

Membrul echipajului Forțelor Aeriene salvat în acest weekend a fost grav rănit, a declarat președintele Donald Trump. Aviatorul a supraviețuit și a evitat capturarea timp de 36 de ore într-o zonă muntoasă și îndepărtată a Iranului, în timp ce forțele locale încercau să-l vâneze.

Dacă membrul echipajului ar fi fost capturat, Iranul ar fi avut un atu în fața SUA și un premiu valoros pentru propaganda de război.

Un pilot al cărui avion este doborât ajunge de obicei înapoi pe Pământ cu parașuta după ejectare, punctul culminant al unei serii de circumstanțe rapide, dezorientante și periculoase care introduc nenumărate riscuri fizice și mentale, pe lângă războiul în sine.

În cadrul SERE, prima prioritate este supraviețuirea, ceea ce include prioritizarea nevoilor pentru a minimiza stresul și arderea caloriilor.

Armata îi învață pe militari că cea mai bună modalitate de a face acest lucru implică un acronim mnemonic, unde fiecare literă din cuvântul „supraviețuire” se referă la un set de acțiuni menite să salveze viața persoanei. „S” înseamnă evaluarea situației, inclusiv tratarea rănilor și determinarea modului de ascundere, „V” înseamnă valorizarea vieții, în situația în care acest lucru ar putea necesita un disconfort persistent, iar „L” reprezintă învățarea elementelor de bază.

Instruirea SERE introduce piloții în multiple medii ostile, de la deșerturi până la Arctica, conform unui videoclip al Forțelor Aeriene. Acesta îi prezintă pe cursanți scufundați în apă și aterizați cu parașute. Ei adună apă potabilă dintr-un râu, aprind focuri cu bețe, aranjează frunze de palmier pentru un tip de adăpost și blocuri de gheață pentru altul, și își pregătesc mese cu cactuși și gândaci.

„Supraviețuirea merge mână în mână cu evitarea capturării”, a spus Jason Smith, sergent-major în retragere în operațiuni speciale pentru Armată și instructor principal la Școala de Instruire SERE, o afacere comercială din Cameron, Carolina de Nord.

„Ideea este să nu fii prins”, a spus el.

Fiecare plan de misiune include situații neprevăzute pentru o salvare care sunt convenite în avans de către aviator și baza de origine, astfel încât pilotul să evite inamicul și să execute o strategie de ieșire. În mod ideal, a spus Smith, „se poate pune în cea mai bună poziție posibilă pentru a fi recuperat”.

Poate cea mai celebrată utilizare a sistemului SERE a fost de către căpitanul Scott F. O’Grady în 1995, când avionul său de vânătoare F-16C a fost doborât în ​​timpul războiului din Bosnia, iar pilotul a petrecut șase zile în teritoriu ostil. O’Grady mânca furnici și se deplasa noaptea, reușind să semnalizeze baza cu rafale de semnale radio.

Dacă un aviator doborât este observat de inamic, antrenamentul SERE solicită rezistență. Dar ceea ce înseamnă exact asta nu este o informație publică. Indicii din materialele open-source sugerează că piloții învață lovituri de picior în stil de arte marțiale, că poartă arme de calibru mic și că sunt instruiți în regulile de angajament conforme cu Convenția de la Geneva.

Smith a refuzat să vorbească despre anumite aspecte ale antrenamentului SERE din cauza sensibilității informațiilor, dar a spus că aviatorul adus în Iran cunoștea exercițiul.

„Pilotul a primit cu siguranță antrenament atât în ​​rezistență, cât și în evadare. Și puteți lăsa lucrurile așa”, a spus Smith.

Conceptul de guvernare al SERE a apărut ca răspuns la modul inuman în care au fost tratați americanii luați prizonieri în timpul Războiului din Coreea. Un ordin executiv al președintelui Dwight D. Eisenhower a stabilit un standard pentru membrii militari amenințați cu capturarea inamică, inclusiv:

„Dacă sunt capturat, voi continua să rezist prin toate mijloacele disponibile”.

Codul de conduită al lui Eisenhower a stabilit că prizonierii de război americani vor oferi inamicului doar numele, gradul, data nașterii și numărul de serviciu.

Ideea este ca, „dacă cad, să poată ajunge acasă în siguranță”, spune un instructor SERE, Michael Salvaggio, într-un videoclip al Forțelor Aeriene de la Baza Forțelor Aeriene Fairchild din Washington, unde se află sediul programului.

O’Grady a reușit să-și identifice poziția cu o rachetă de fum când a apărut un elicopter american. El a fost salvat din mijlocul focului sârbesc.

„Membrii echipajului de zbor sunt învățați cum să folosească totul, de la rachete de semnalizare, radiouri și alte echipamente, pentru a evita în mod corespunzător și eficient inamicul și a se întoarce în siguranță”, potrivit unei relatări a Forțelor Aeriene.