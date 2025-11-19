Cum se transformă FAN Courier prin extindere internațională, digitalizare și logistică de nouă generație

Într-o industrie marcată de schimbări rapide și de o competiție tot mai intensă, FAN Courier continuă să își consolideze poziția de lider prin investiții importante în infrastructură, tehnologie și extindere internațională. „Ne dezvoltăm să fim cât mai folositori”, spune Adrian Mihai, CEO și unul dintre fondatorii companiei. Omul de afaceri a sintetizat în câteva cuvinte filosofia care a ghidat businessul încă de la început.

Anul 2023 s-a încheiat cu o cifră de afaceri de aproximativ 250 de milioane de euro, iar 2024 a adus o creștere de 12,5%, până la circa 280 de milioane de euro. Pentru 2025, estimările FAN Courier indică un avans până la 313 milioane de euro, un ritm de creștere susținut, în pofida provocărilor economice și fiscale ale ultimilor ani.

FAN Courier și-a construit evoluția în jurul unei strategii clare, concentrată pe reinvestirea unei mari părți din profit în tehnologie și infrastructură. În 2024, valoarea totală a investițiilor s-a ridicat la 55 de milioane de euro, cu focus pe extinderea internațională, optimizarea rețelei logistice și creșterea flotei de lockere FANbox. Compania a continuat modernizarea HUB-urilor și a centrelor regionale, investește în automatizarea sortării și manipulării coletelor pentru a scurta timpii de livrare și a crește capacitatea operațională. Rețeaua de lockere FANbox, unul dintre proiectele strategice ale ultimilor ani, va depăși 3.000 de unități până la finalul anului, ca răspuns la cererea tot mai mare pentru opțiuni alternative de livrare.

Extinderea internațională rămâne un pilon strategic. FAN Courier își propune să fie liantul dintre piața din România și cele din vestul Europei prin dezvoltarea de soluții logistice complexe și scalabile. Pe termen lung, compania își propune să investească în noi HUB-uri, în modernizarea celor existente, în digitalizare și în soluții sustenabile. Integrarea tehnologiilor prietenoase cu mediul este deja vizibilă prin flota care numără peste 150 de mașini electrice, contribuind la reducerea amprentei de carbon.

Ultimul an nu a fost lipsit de dificultăți, iar Adrian Mihai subliniază impactul direct al noilor măsuri fiscale asupra industriei precum majorarea TVA-ului și creșterea accizelor au afectat o piață dependentă de transport și carburant. La acestea s-au adăugat provocările din piața muncii și infrastructura rutieră insuficient dezvoltată. Tensiunile geopolitice amplifică presiunile. Conflictul din Ucraina a afectat activitatea companiei încă din 2022, când operațiunile au fost aproape paralizate pentru câteva luni. „Este genul de eveniment pentru care te pregătești cu mai multe scenarii, dar care, în situația în care escaladează, te ia prin surprindere”, spune CEO-ul.

FAN Courier mizează pe trei direcții fundamentale, pe calitate, rapiditate și flexibilitate. Inovația rămâne motorul dezvoltării, iar tehnologiile integrate în procesele operaționale și în platformele digitale oferă clienților transparență și eficiență. Rețeaua extinsă de HUB-uri automatizate, diversitatea serviciilor, de la livrare rapidă până la transport cargo, vămuire și livrare alternativă, și angajamentul pentru sustenabilitate diferențiază compania pe o piață competitivă.

Recrutarea și retenția angajaților rămân provocări într-o piață tensionată. FAN Courier investește în traininguri, programe de mentorat, dezvoltarea competențelor digitale și beneficii adaptate performanței. Un proiect amplu de transformare organizațională îi ajută pe angajați să își găsească direcția profesională și sensul în interiorul companiei prin crearea un mediu în care fiecare se simte util și implicat.

Responsabilitatea socială este o altă componentă solidă a ADN-ului companiei. Prin Fundația FAN Courier, lansată în 2017, compania derulează 40 de proiecte active în comunități din întreaga țară. Programul de burse „Elev la Liceu”, proiectele educaționale, culturale și umanitare, inițiativele de împădurire sau colaborarea cu Via Transilvanica fac parte dintr-o viziune pe termen lung. Un proiect aparte este „Weekend-ul de alpinism”, în care angajați din toate departamentele, de la curieri la CEO, se întâlnesc pe trasee montane. Este o formă de construcție de echipă neconvențională, ce pune accent pe solidaritate, încredere și experiențe comune.

După ani marcați de pandemie, război la graniță și schimbări fiscale, mediul economic românesc rămâne „provocator”, spune Adrian Mihai. Antreprenorii au devenit mai adaptabili, însă inflația și volatilitatea costurilor au testat reziliența multor companii. Totuși, CEO-ul FAN Courier este optimist și amintește de reformele bine aplicate, și că economia ar putea înregistra o creștere semnificativă anul viitor.

În ceea ce privește evoluția companiei, direcția este clară, este una concentrată pe investiții continue în tehnologie, digitalizare, logistică și extindere internațională. „Dezvoltarea nu este posibilă fără investiții în soluții inovative și, mai ales, în oameni”, afirmă CEO-ul. Este și motivul pentru care misiunea companiei rămâne actuală și puternică: „Ne dezvoltăm să fim cât mai folositori.”