Via Transilvanica, bijuteria României. Traseul, inclus pe lista destinațiilor de neocolit în 2026

Traseul Via Transilvanica se află printre destinațiile europene recomandate pentru anul 2026, potrivit agenției internaționale Intrepid Travel. Pe lângă România, realizatorii acestui top au inclus pe listă destinații din SUA, Finlanda, Croația și Turcia.

Cu o lungime de peste 1.000 de kilometri, Via Transilvanica considerat cel mai spectaculos traseu din România, traversând peisaje diverse, de la păduri dese și dealuri, până la câmpii întinse și zone montane pitorești. Traseul le oferă turiștilor șansa de a descoperi sate tradiționale, cu case vechi, biserici fortificate și comunități care păstrează-l obiceiurile și meșteșugurile locale.

Pe parcursul traseului, vizitatorii pot admira și situri naturale deosebite. Așa cum l-au descris majoritatea turiștilor, Via Transilvanica nu este doar un traseu turistic, ci o experiență inedită.

Pe parcursul traseului, turiștii au ocazia să descopere cultura și gastronomia locală. În unele zone, aceștia au ocazia să guste preparatele tradiționale săsești sau să cumpere miere, brânzeturi și alte produse de la săteni.

O altă destinație europeană în ascensiune este Oulu, Finlanda, desemnată recent Capitală Europeană a Culturii 2026 și prezentată de Intrepid ca un oraș „bun în orice sezon”. Situat la în apropiere de râul Oulujoki și înconjurat de sălbăticie, Oulu atrage vizitatori pe tot parcursul anului.

Vara, vizitatorii se pot plimba prin mlaștinile misterioase din zonă, pot înota în apele Mării Baltice sau se pot relaxa în saune plutitoare. Iarna, locul este ideal pentru cei care preferă drumețiile cu bicicleta pe zăpadă. În 2025, Oulu a fost clasat pe primul loc în raportul ONU privind fericirea globală.

Orașul găzduiește numeroase evenimente de toamnă, printre care Taste Adventure în septembrie, festivalul irlandez cu muzică și dans, și Lumo Light Festival în noiembrie, un spectacol de artă luminoasă pe mai multe scene.

Printre atracțiile permanente se numără plaja Nallikari, Piața Oulu cu restaurante și magazine de artizanat, Catedrala Oulu și Tietomaa Science Centre, cu expoziții interactive și un cinematograf 3D. Orașul este cunoscut și pentru scena sa tehnologică, fiind sediul Nokia.

Pentru experiențe mai neobișnuite, vizitatorii pot participa la Campionatul Mondial de Air Guitar sau se pot distra la Superpark.

Printre alte destinații aflate în ascensiune se numără Insula Vis din Croația, cunoscută pentru peisajele sale de coastă și activitățile în aer liber, Tiwai Island din Sierra Leone, munții Tien Shan din Kârgâzstan, regiunea Sierra Norte din Mexic, Sud-Estul Anatoliei în Turcia, Arunachal Pradesh din India, Ruta de la Flores din El Salvador și Parcul Național Great Basin din Statele Unite.