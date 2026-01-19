Un serviciu poștal care a servit danezii timp de 400 de ani se închide

După patru secole de existență, un serviciu poștal emblematic pentru danezi își închide porțile. Compania, care a fost parte din viața de zi cu zi a oamenilor și a devenit un pilon al comunicării în țară, ajutând generații întregi să trimită scrisori, pachete și vești importante, este nevoită să renunțe la acest serviciu, informează Fox News.

Într-o declarație recentă, conducerea companiei a subliniat că, de-a lungul istoriei, s-a considerat „serviciul poștal al danezilor”, un rol pe care l-a îndeplinit cu responsabilitate și dedicare. În ciuda încercării de a se adapta la digitalizare și la noile obiceiuri de comunicare, serviciul nu a mai putut face față schimbărilor rapide din societate și piață.

Așadar, Danemarca marchează un moment istoric: serviciul poștal de stat, PostNord, a încetat oficial livrările de scrisori, concentrându-și activitatea exclusiv pe distribuția de colete. Decizia, care intră în vigoare la începutul acestui an, afectează în special generațiile mai în vârstă, pentru care corespondența scrisă a reprezentat o rutină de decenii.

Conform PostNord, volumul scrisorilor a scăzut dramatic, cu peste 90% între 2000 și 2024, ceea ce a făcut nerentabilă continuarea serviciului. Danemarca ar putea fi, astfel, singura țară din lume care a renunțat complet la livrările tradiționale de scrisori, păstrând însă distribuția coletelor în funcțiune.

„Deși este o decizie dificilă, este un pas important către un PostNord puternic pentru viitor, astfel încât să ne putem continua călătoria pentru a deveni curierul de colete preferat al danezilor. Aceasta ne va permite să oferim servicii mai bune și mai eficiente în domeniul coletelor”, a transmis compania printr-un comunicat oficial.

PostNord a anunțat că va direcționa în principal eforturile către livrarea coletelor, oferind totodată posibilitatea rambursării timbrelor achiziționate în 2024 și 2025, pentru o perioadă limitată în 2026.

„Suntem serviciul poștal al danezilor de 400 de ani, iar decizia de a renunța la această parte a tradiției noastre nu a fost ușoară”, a declarat Kim Pedersen, directorul executiv al PostNord Danemarca, într-un comunicat de presă privind noile planuri ale companiei. El a precizat că „piața scrisorilor nu mai este rentabilă”.

Impactul schimbării va fi resimțit în special de persoanele în vârstă, a explicat Marlene Rishoj Cordes, de la organizația Aeldre Sagen (DaneAge). Deși majoritatea danezilor folosesc serviciile poștale digitale, mulți seniori depind încă de livrarea obișnuită a scrisorilor, mai ales pentru comunicări importante precum programări medicale, vaccinări sau decizii privind îngrijirea la domiciliu, a adăugat Cordes pentru TV2.

PostNord a început să retragă treptat cele 1.500 de cutii poștale amplasate în întreaga țară: „Uită-te cu atenție la această poză. În curând va fi o raritate”, a scris o locuitoare a Danemarcei pe X, alături de fotografia unei cutii poștale dezafectate. „În câțiva ani, voi putea explica unui copil de 5 ani ce era o cutie poștală”.

În Danemarca, trimiterea scrisorilor rămâne posibilă prin intermediul curierilor privați, chiar dacă serviciul poștal de stat își reduce activitatea. PostNord, companie deținută în proporție de 40% de statul danez, continuă să opereze și în Suedia, iar livrările către această țară nu au fost afectate.

Danemarca ar putea deveni astfel prima țară care renunță complet la livrarea scrisorilor prin poșta națională, o tendință care ar putea fi urmată și de alte state. Serviciile poștale din SUA și Canada se confruntă deja cu provocări similare, conform publicației The Economist.

Marvin Ryder, profesor asociat la Școala de Afaceri DeGroote a Universității McMaster din Canada, susține că oprirea livrărilor de scrisori este doar o chestiune de timp.

„Danemarca este ca un canar într-o mină de cărbune”, a explicat el pentru Canadian Broadcasting Corporation (CBC). „În Canada, această schimbare ar putea să apară peste cel puțin un deceniu”.