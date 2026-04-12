FAN Courier a închis agențiile pentru public. Cum pot intra clienții în posesia coletelor, începând de luni

FAN Courier a închis toate agențiile pentru public din România, începând cu 10 aprilie. Compania își mută activitatea către lockere FANbox, Collect Point și livrări la domiciliu, fără a se retrage din piață.

Compania FAN Courier a închis, începând cu 10 aprilie, toate agențiile destinate publicului larg, într-o decizie care marchează o schimbare majoră în modul de operare. Măsura nu indică o retragere din piață, ci o transformare a serviciilor, potrivit conducerii companiei.

Clienții nu mai pot trimite sau ridica colete direct din sedii, așa cum se întâmpla până acum. Interacțiunea clasică la ghișeu este înlocuită de soluții digitale și alternative logistice.

Transformarea nu a fost una bruscă. Procesul a început în 20 octombrie 2025, când au fost închise primele recepții pentru clienți, inclusiv cele din Știrbei Vodă și Ion Mihalache.

Această etapă a făcut parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a rețelei de puncte fixe, pe fondul dezvoltării accelerate a infrastructurii de tip locker și a parteneriatelor pentru colectare.

În noul model de funcționare, trimiterea coletelor se face fie prin rețeaua de lockere, fie prin solicitarea unui curier la adresă. Ridicarea coletelor este, de asemenea, mutată către aceste soluții moderne sau către puncte partenere.

Pentru situațiile în care destinatarii nu sunt găsiți la adresă, unele dintre fostele recepții vor rămâne disponibile temporar, în intervalul 9:00 – 11:00, în zilele lucrătoare.

Schimbarea afectează în special comercianții online și persoanele care utilizau frecvent agențiile pentru predarea coletelor. Procedurile tradiționale, precum cântărirea coletului și completarea AWB-ului la ghișeu, sunt înlocuite de procese digitale sau de predarea directă în lockere.

Directoarea de marketing și comunicare, Adriana Manu, a spus că decizia nu are la bază motive financiare, ci evoluția modului în care clienții utilizează serviciile de curierat.

Aceasta a precizat că preferința tot mai mare pentru soluții flexibile, disponibile non-stop, a redus semnificativ interesul pentru agențiile fizice. În același timp, compania anunță că nu vor exista concedieri, iar angajații din sediile închise vor fi relocați.

Pentru perioada 2025–2026, FAN Courier își axează dezvoltarea pe extinderea rețelei FANbox, care a depășit 3.000 de unități la nivel național. În paralel, compania dezvoltă parteneriate de tip Collect Point, inclusiv cu rețeaua PayPoint.

Aceste soluții permit clienților să trimită și să ridice colete în regim 24/7, fără a depinde de programul unui sediu fizic.

“Activitatea noastră este coordonată din HUB-ul central din nordul Bucureștiului, din Ștefăneștii de Jos. Suplimentar, avem 15 centre operaționale (micro-depozite) zonale în Capitală, pentru optimizarea livrărilor. Pentru ca toate trimiterile să ajungă în cel mai scurt timp la destinație am deschis 140 puncte de lucru în țară și 14 puncte de tranzit în Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Focșani, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Mureș, Bacău, Câmpia Turzii, Caransebeș, Sebeș, Suceava, Târgu Jiu, Pitești și Timișoara”, a anunțat Fan Courier pe site-ul companiei.

FAN Courier, companie antreprenorială românească fondată în 1998, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,546 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 310 milioane de euro. Rezultatul reprezintă o creștere de circa 11% față de anul precedent.

Pentru 2026, compania estimează un avans de aproximativ 15%, susținut de expansiunea comerțului online și de creșterea volumelor de colete.

În același timp, profitul a înregistrat o scădere de 40% în 2025 comparativ cu 2024, pe fondul condițiilor economice și al intensificării concurenței din piața de curierat.