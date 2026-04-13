Roboții Uber Eats aduc tensiuni pe străzile din Philadelphia. Locuitorii reacționează agresiv

Introducerea roboților autonomi pentru livrări pe străzile din Philadelphia a generat reacții mixte din partea locuitorilor, la doar câteva săptămâni după lansarea oficială, potrivit Fox News.

Deși tehnologia este promovată drept un pas înainte în modernizarea serviciilor de livrare, interacțiunile dintre oameni și aceste dispozitive ridică semne de întrebare privind adaptarea publicului la noile soluții automatizate.

Compania Uber, prin platforma Uber Eats, a organizat pe 10 martie o demonstrație publică a roboților autonomi dezvoltați de Avride, marcând debutul oficial al acestora în oraș în aceeași săptămână.

Roboții au fost prezentați drept „viitorul livrărilor”, însă reacțiile din teren au fost departe de a fi unanim pozitive.

La sfârșitul lunii martie, un incident petrecut în cartierul Center City a atras atenția, după ce un robot de livrare a fost lovit în mod repetat de trecători.

Potrivit relatărilor presei locale, dispozitivul s-a răsturnat în urma loviturilor, fiind ulterior repus pe roți de către aceleași persoane. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce un alt robot devenise viral pe internet, după ce o persoană s-a așezat pe el.

Reprezentanții Avride au transmis că astfel de reacții sunt frecvente în fazele inițiale ale implementării tehnologiei.

„Când roboții de livrare sunt introduși într-o zonă nouă, este destul de obișnuit să existe o curiozitate crescută din partea oamenilor din jurul lor. Unii pot încerca să ‘testeze’ modul în care reacționează robotul — de exemplu, stând în fața lui sau încercând să interacționeze direct”, au precizat aceștia.

Compania subliniază că aceste comportamente sunt anticipate și nu afectează planurile de extindere:

„Aceasta este o etapă cunoscută și așteptată, pe măsură ce oamenii se obișnuiesc cu tehnologia. Aceste câteva cazuri de vandalism din Philadelphia nu au afectat planurile noastre de extindere a serviciului.”

Totodată, Avride precizează că roboții sunt programați să reacționeze prudent în astfel de situații:

„În majoritatea cazurilor, ei se opresc și așteaptă dacă cineva se apropie sau intervine, reluând traseul doar după ce interacțiunea s-a încheiat.”

Fenomenul nu este considerat neobișnuit nici de specialiști. Lindsay Ouellette, doctorand în psihologie socială și membru al echipei roboSNAP din cadrul Temple University, a explicat că frustrarea oamenilor nu este una nouă, ci doar direcționată către un nou tip de „participant” la traficul pietonal.

The robots are already here. And people are already fighting back. In Philadelphia, people are physically destroying food delivery robots on the street. In San Francisco, protesters are marching against AI companies. This isn't a fringe movement. This is the early signal of… pic.twitter.com/Y1Eydpe9xd — Anubhav (@Anubhavhing) April 3, 2026

Aceasta a comparat reacțiile actuale cu cele față de alți pietoni: persoane care merg încet sau sunt distrași de telefoane pot genera iritare, iar roboții devin o extensie a acestor situații în spațiul urban.

Roboții utilizați de Uber Eats sunt deja operaționali în mai multe orașe din Statele Unite, inclusiv Austin, Dallas sau Jersey City. Aceștia circulă cu o viteză de aproximativ 8 km/h și folosesc senzori LIDAR și camere pentru a naviga în siguranță prin trafic.

Compartimentul de livrare este securizat și poate fi deschis doar de client, prin intermediul aplicației mobile. „Dacă cineva încearcă accesul neautorizat sau încearcă să fure robotul, se declanșează o alertă către operatorul nostru, care se conectează imediat la sistemele robotului pentru a evalua situația și a lua măsuri”, explică Avride.

Deși sunt autonomi, roboții beneficiază și de suport uman de la distanță în situații excepționale. Serviciul funcționează zilnic între orele 10:00 și 22:00 în mai multe cartiere din Philadelphia.

În timp ce unii locuitori își exprimă rezervele, antreprenorii locali văd în această tehnologie o oportunitate. Jeff Newman, proprietarul restaurantului Hi-Lo Taco Company, a declarat:

„Cred că orice posibilitate în plus de a livra mâncare este benefică pentru noi.”

Acesta a adăugat că cererea pentru livrări crește în anumite condiții, cum ar fi vremea nefavorabilă, în timp ce numărul curierilor disponibili poate scădea: „Când începe să plouă, vedem o cerere mai mare pentru livrări, dar avem și mai puțini șoferi disponibil