Imaginile jafului. Cum a fost amenințat și lăsat fără mâncare un livrator nepalez, în Capitală

Un livrator străin a fost jefuit de o comandă de mâncare, sub amenințarea cuțitelor, la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei. Trei tineri, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, având fețele acoperite, au fost prinși de polițiști și reținuți pentru tâlhărie calificată.

Poliția Capitalei a transmis că incidentul a avut loc în noaptea de 3 februarie 2026. În jurul orei 02.45, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au fost sesizați de un cetățean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări.

Acesta a reclamat că trei persoane, având fețele acoperite, l-ar fi amenințat cu acte de violență folosind cuțite și l-ar fi deposedat de comanda de mâncare, la o adresă din Sectorul 6.

Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a demarat verificările, reușind să îi prindă la scurt timp, în apropierea locului faptei, pe cei trei tineri bănuiți de comiterea infracțiunii.

La fața locului au fost identificate și obiectele tăietoare-înțepătoare folosite în timpul incidentului, acestea fiind ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Conform probelor administrate în dosar, cei trei tineri l-ar fi amenințat cu cuțitele pe livratorul străin, deposedându-l de comanda de mâncare, după care ar fi fugit fără să achite contravaloarea acesteia. Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost conduse la sediul subunității pentru audieri. Cei trei tineri, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Anul trecut, un alt livrator străin, cetățean din Nepal, care făcea livrări cu bicicleta în București, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani. Agresorul i-ar fi cerut acestuia să se întoarcă în țara de origine, susținând că este un „invadator”, și a filmat agresiunea.

Incidentul a fost observat de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit și l-a imobilizat pe agresor.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor. Acesta, auzindu-mă, a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei, unde a fost imobilizat.

Colegii mei, aflați în fața secției de poliție, urmând a intra în schimbul trei, m-au auzit și au venit, ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l la sediul secției de poliție”, declara la acel moment agentul de poliție Andrei Jianu.

Agresorul, Cosmin Tudoran, a fost reținut inițial, ulterior arestat preventiv și trimis în judecată pe 8 octombrie 2025 de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, fiind judecat în arest la domiciliu.