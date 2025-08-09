Social Cum să cureți rapid capul robinetului. Ai deja tot ce îți trebuie acasă







Deși robinetele sunt curățate frecvent, capetele sunt adesea neglijate. În timp, acestea pot acumula depuneri de rugină și murdărie, în special din cauza apei dure. Impuritățile se formează rapid, iar depunerile pot reduce presiunea apei.

Cu toate acestea, nu este întotdeauna nevoie să apelați la un instalator. Există o metodă simplă care poate menține capul robinetului curat.

Oțetul alb este un super-erou când vine vorba de curățenia în casă și reprezintă baza acestei soluții de curățare din două ingrediente. Urmați acești pași simpli pentru a face capul robinetului să arate ca nou.

Pentru început, folosiți un burete umed și detergent de vase pentru a curăța exteriorul robinetului și a îndepărta murdăria. Clătiți cu un burete umed și curat. Ștergeți cu un prosop de hârtie sau o cârpă și asigurați-vă că capul robinetului și gura de scurgere sunt complet uscate.

Luați o pungă de plastic pentru sandvișuri și umpleți-o pe jumătate cu un amestec din părți egale de oțet alb și apă. Aveți grijă să nu umpleți punga până la margine, ci doar pe jumătate.

Așezați cu grijă punga cu soluția de curățare peste gura robinetului, asigurându-vă că capul robinetului este complet scufundat în lichid. Legați bine o bandă de cauciuc în jurul pungii pentru a o menține pe loc. Lăsați capul robinetului să stea în amestec timp de 30 până la 60 de minute, în funcție de starea capului.

După ce timpul s-a scurs, desfaceți încet banda elastică și scoateți punga de pe robinet. Probabil veți observa murdărie plutind în soluția de curățare. Deschideți robinetul pentru câteva secunde pentru a îndepărta resturile de murdărie și ștergeți-l cu un prosop de hârtie sau o cârpă.

Înainte de a ține capul robinetului în oțet, verificați materialul pentru a vă asigura că este rezistent la aciditate. Conform Lowes, aveți grijă când folosiți oțet pe următoarele materiale:

Bronz lustruit cu ulei;

Alamă nelăcuită;

Oțel inoxidabil;

Crom.

Dacă nu sunteți sigur, aplicați puțin oțet pe o zonă ascunsă a robinetului sau scufundați robinetul pentru o perioadă mai scurtă de timp, potrivit realsimple.com.