Un proiect de lege depus la Senat ar putea aduce schimbări în modul în care produsele agricole ajung de la fermieri la cumpărători. Inițiativa urmărește dezvoltarea unei rețele naționale de centre de colectare, introducerea unui sistem electronic de trasabilitate și acordarea unor forme de sprijin pentru producători, cu scopul de a reduce numărul intermediarilor și de a eficientiza valorificarea producției.

Potrivit inițiatorilor, deși numeroși fermieri au investit în sere, solarii, utilaje și tehnologii moderne, infrastructura necesară pentru colectarea, depozitarea și distribuția produselor rămâne insuficient dezvoltată.

„În lipsa acestei infrastructuri, produsul agricol rămâne captiv între fermă, șanț, piață improvizată și intermediar”, susțin autorii proiectului.

Aceștia atrag atenția că lipsa unui circuit organizat de valorificare afectează atât producătorii, cât și piața alimentară.

„Un stat care stimulează producția fără să creeze circuitul de valorificare acceptă risipă, pierdere de venit rural, evaziune, presiune asupra producătorului și preț final ridicat pentru consumator”.

Cea mai importantă măsură inclusă în proiect vizează înființarea unor centre agroalimentare acreditate, unde fermierii și-ar putea aduce produsele pentru sortare, ambalare, depozitare și pregătirea acestora înainte de comercializare.

Ulterior, produsele ar putea fi livrate către comercianți, procesatori sau instituții publice, prin intermediul unei rețele naționale coordonate de Ministerul Agriculturii.

Potrivit proiectului, aceste centre ar putea fi administrate de autorități locale, cooperative agricole, organizații de producători, operatori economici privați sau parteneriate public-private. Cele realizate cu finanțare publică ar urma să fie accesibile tuturor producătorilor, în condiții transparente și nediscriminatorii.

Inițiativa legislativă propune și crearea unui sistem electronic destinat înregistrării livrărilor de produse agroalimentare.

Platforma ar urma să includă informații despre producător, tipul produsului, cantitatea livrată și documentele comerciale aferente, însă datele făcute publice ar fi prezentate exclusiv sub formă de statistici agregate, fără identificarea fermierilor sau a tranzacțiilor individuale.

De exemplu, ar putea fi publicate informații privind cantitatea totală de roșii livrată într-un județ și intervalul de preț practicat, fără a fi dezvăluită identitatea producătorilor.

„Legea propusă nu creează o trasabilitate paralelă, ci o infrastructură națională care face aplicabile, verificabile și utile obligațiile existente”, se arată în expunerea de motive.

Autorii proiectului mai spun că sistemul ar centraliza informațiile deja existente și nu ar introduce obligații suplimentare pentru producători.

Proiectul oferă posibilitatea instituirii unor scheme de sprijin pentru fermierii care își valorifică producția prin centre acreditate, cooperative sau organizații de producători.

Valoarea sprijinului ar urma să fie stabilită în funcție de cantitatea livrată, tipul produsului, gradul de perisabilitate, calitate și trasabilitate, cu respectarea legislației europene privind ajutoarele de stat.

De asemenea, inițiativa prevede posibilitatea finanțării investițiilor în depozite frigorifice, linii de sortare și ambalare, laboratoare, echipamente pentru trasabilitate, programe informatice și mijloace de transport frigorific.

Documentul conține și măsuri care vizează simplificarea funcționării cooperativelor agricole, inclusiv în situațiile în care apar modificări privind membrii sau alte aspecte administrative.

Totodată, inițiativa urmărește delimitarea mai clară a fermierilor care comercializează produse din propria exploatație de comercianții care achiziționează marfă pentru revânzare.

Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil

Proiectul a primit aviz nefavorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES). Instituția apreciază că inițiativa urmărește un obiectiv legitim, însă avertizează că anumite prevederi ar putea genera probleme din perspectiva concurenței.

La rândul său, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a transmis că proiectul nu intră în sfera sa de competență.