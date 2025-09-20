Cum s-a produs primul accident rutier din lume. Sfârșit tragic pentru cinci persoane

Pe 29 iulie 1834 a fost consemnat primul accident rutier din lume. O diligență cu aburi, construită de un inginer din Edinburgh, a lovit o piatră pusă intenționat pe drum. Explozia cazanului a provocat moartea a cinci persoane.

Pe 29 iulie 1834, omenirea a înregistrat primul accident rutier din istorie. Evenimentul a avut loc în Scoția și a implicat o diligență cu aburi, un vehicul experimental pentru acea vreme.

Diligența era creația unui inginer din Edinburgh, pasionat de noile tehnologii bazate pe motoare cu aburi. În timp ce efectua o cursă de test, vehiculul a lovit o piatră așezată intenționat pe drum. Impactul a destabilizat sistemul și a dus la explozia cazanului cu aburi. Cinci oameni și-au pierdut viața, iar alți pasageri au suferit răni grave.

Acest incident este considerat de istorici drept primul accident rutier documentat, marcând o filă sumbră în evoluția transportului modern.

Prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost dominată de invenții care schimbau radical modul de viață. Motorul cu aburi era deja folosit în fabrici, mine și, mai ales, la locomotive. Inginerii încercau să adapteze această tehnologie și pentru transportul rutier.

Diligențele cu aburi erau văzute ca o alternativă la transportul cu cai. Ele promiteau viteze mai mari și o capacitate crescută de pasageri. Totuși, lipsa infrastructurii și pericolele tehnice reprezentau obstacole majore. Drumurile nu erau pregătite pentru vehicule grele, iar siguranța motoarelor cu aburi era precară.

Documentele vremii arată că piatra așezată pe drum nu a fost un accident. Localnicii, nemulțumiți de zgomotul și de fumul diligențelor cu aburi, încercau să oprească testele. În epocă, mulți considerau aceste vehicule o amenințare la adresa transportului tradițional cu cai și chiar a siguranței comunităților.

Piatra pusă pe traseu a dus la avarierea cazanului sub presiune. În lipsa unor sisteme moderne de protecție, explozia a fost devastatoare. Cei cinci pasageri care au murit au rămas consemnați în istorie ca primele victime ale unui accident rutier.

Deși tragic, incidentul nu a oprit definitiv cercetările. Inovația tehnologică a continuat, însă evenimentul din 1834 a alimentat discuțiile despre siguranță și riscurile vehiculelor cu aburi.

Guvernele au devenit mai prudente în autorizarea testelor și au început să impună restricții. În unele regiuni ale Marii Britanii, legile au obligat vehiculele cu aburi să fie precedate de un om care să meargă pe jos cu un steag roșu, avertizând astfel pietonii și atelajele trase de cai.

Această măsură, menită să reducă pericolele, a încetinit adoptarea transportului rutier mecanizat. Abia la sfârșitul secolului XIX, odată cu apariția motoarelor cu ardere internă, transportul rutier modern a început să se dezvolte rapid.