Monden Cum reușește Laura Cosoi să-și ducă fetele la biserică. O metodă ingenioasă







Laura Cosoi este mama a patru fetite, cu vârste cuprinse între câteva luni și 6 ani. Drept urmare să le țină cuminți în același loc pe cele mici poate fi cu adevărat o provocare.

Laura Cosoi și metodele de educare

Actrița a reușit să le țină pe cele trei fetițe pe care le are, la slujba de duminică. Desigur că a trebuit să apeleze la un anume truc pentru a le distrage atenția. Drept urmare, artista le-a dat câteva ceva de colorat celor trei, astfel încât să își asigure liniștea. Așa că în timp ce asculta slujba, fetitele colorau de zor în spatele unei bănci din biserică. Așa a reușit și actrița să participe la slujba de duminică. De altfel, din poză lipsește și mezina familiei care are numai câteva luni.

Laura Cosoi a adus pe lume o altă fetiță în vara anului trecut. Cert este că viața cu 4 copii nu este cea mai simplă, cu toate acestea, actrița nu se plânge. ”Eu nu sunt un om care să se plângă. Mie viața mi se pare frumoasă, mi-am dorit acești copii, nu mă plâng. Repet: nu e întotdeauna ușor, sunt și nopți nedormite, sunt și momente când îmi pierd răbdarea, când respir mai greu, dar sunt momente care știu că vor trece și bogăția pe care o pot primi sufletele astea care îmi sunt aproape și care mă încarcă cu atât de multă energie bună nu se compară cu nimic, asta e”, a explicat aceasta.

Nu ține vreo dietă specială

Pe de altă parte, Laura și-a revenit destul de repede la kilogramele de dinainte de naștere. Secretul ei nu are legătură cu vreo dietă fantastică. ”Nu am ținut dietă. Nu am mâncat după 6 seara, dar asta făceam și înainte.

Nu am făcut ceva în mod special. Am început să merg la sport, abia au trecut 6 săptămâni, și am putut să încep să merg la sport. Vreau să îi dau organismului meu timpul necesar să își revină și aș îndruma fiecare mămică să facă la fel”, a mai spus ea.