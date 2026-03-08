Social

Cum îţi dai seama dacă un parfum este original sau contrafăcut în șase pași simpli

Parfumuri. Sursa foto: Pixabay
Verificarea atentă a ambalajului, codului batch, sticlei, mirosului, prețului și sursei de achiziție este esențială pentru a evita un parfum contrafăcut.

Ambalajul oferă primele indicii dacă un parfum este sau nu contrafăcut

Atunci când alegi un parfum, ambalajul reprezintă primul element care poate indica dacă produsul este original. Folia de plastic trebuie să fie întinsă uniform, fără cute mari sau urme de lipici vizibil. Cutia din carton trebuie să fie de calitate superioară, cu imprimare clară, fără greșeli gramaticale.

Culorile și fonturile trebuie să corespundă cu cele folosite de brandul oficial (verifică pagina web oficială), iar orice discrepanță față de site-ul producătorului poate ridica semne de întrebare.

Codul batch confirmă data și autenticitatea

Un alt element esențial este codul batch. Parfumurile originale au acest cod imprimat atât pe cutie, cât și pe sticlă, iar ambele coduri trebuie să fie identice.

Verificarea codului pe site-uri specializate permite aflarea datei de producție și confirmarea autenticității parfumului. Lipsa sau diferența între coduri este un indiciu clar că produsul ar putea fi contrafăcut.

Parfum

Parfum. Sursa foto: arhivă EVZ

Sticla și mecanismul pulverizatorului reflectă calitatea

Sticla unui parfum original este finisată impecabil. Nu trebuie să prezinte bule, zgârieturi sau alte defecte. Capacul trebuie să se fixeze bine, iar pulverizatorul să funcționeze fin, fără să curgă lichid.

Branduri renumite precum Chanel sau Dior sunt cunoscute pentru atenția la detaliile de finisaj, iar orice imperfecțiune vizibilă poate fi un semn că parfumul nu este autentic.

Mirosul și persistența dezvăluie diferențele

Parfumurile originale au note bine definite, care evoluează în timp și persistă mai multe ore. Fake-urile, în schimb, au un miros puternic imediat după aplicare, dar acesta dispare rapid sau lasă un iz de alcool.

Evaluarea mirosului și a persistenței este, de aceea, un test esențial pentru orice cumpărător.

Cum afli dacă un parfum este contrafăcut. Prețul și sursa achiziției influențează riscul

Prețul este un indicator important. Dacă un parfum se vinde la un preț mult mai mic decât în magazinele autorizate sau pe site-uri precum Sephora, acesta poate fi un semnal de alarmă.

În plus, proveniența produsului este la fel de importantă. Magazinele autorizate și site-urile oficiale sunt cele mai sigure opțiuni. Achizițiile de la vânzători fără recenzii sau de pe marketplace-uri dubioase cresc semnificativ riscul de a cumpăra un produs contrafăcut.

