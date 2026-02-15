Cele mai exclusiviste parfumuri create vreodată. Prețul minim e de 1 milion de dolari

Motivul pentru care oamenii au început să folosească parfumuri a fost acela de a ține la distanță mirosurile neplăcute ale corpului. Parfumurile de calitate sunt în general scumpe, iar prețurile celor de ultimă generație valorează sume impresionante pentru o sticlă. Costul la care au ajuns unele dintre ele a fost provocat de edițiile limitate, ce nu sunt accesibile oricui. Iată patru dintre cele mai rafinate și scumpe parfumuri de pe piața de lux, conform luxhabitat.ae.

Produs de compania franceză Morreale, Paris, Le Monde Sur Mesure a fost vândute cu 1,8 milioane de dolari unui cumpărător anonim, care și-a creat propriul parfum. Sticla a fost finisată în două kilograme de aur, cu 1.000 de diamante de jur împrejur. Pentru fiecare recipient au lucrat 35 de persoane timp de un an.

Un alt produs al francezilor de la Morreale este un alt parfum cu semnătură, creat pentru o familie anonimă din Orientul Mijlociu. Sticla provine din aceeași gamă, cu prețurile parfumurilor, care variază între 1,5 și 7 milioane de dolari. Această sticlă anume vândută avea armură de aur și diamante încrustate.

Parfumul Shumukh e creat în Emiratele Arabe Unite. „Shumukh” este un cuvânt arab, care înseamnă „merită ce e mai bun”. Inventatorii parfumului se numesc „Creators of Spirit” și aparțin de marca de parfum de lux Nabeel. 1,3 milioane de dolari costă o sticlă de 3 litri. Iar recipientrul este din cristal de Murano, împodobit cu un șoim de aur, cai arabi, trandafiri și un glob pentru a reprezenta spiritul Dubaiului. Întreaga sticlă conține 3.571 de diamante (38,55 carate în total), perle mari, 2,5 kg de aur de 18 K și 5,9 kg de argint pur. Sticla în sine are doi metri înălțime și stă pe un suport de piele.

Celebrul designer DKNY a făcut echipă cu renumitul designer de bijuterii, Martin Katz, pentru a crea acest parfum de excepție. Sticla conține 2.909 pietre prețioase care includ 183 de safire galbene, 2.700 de diamante albe, un safir Cabochon oval de 7,18 carate din Sri Lanka, 15 diamante roz uimitoare din Australia, 4 diamante tăiate trandafiri, un turcoaz de 1,6 carate din Brazilia, o turcooză de 1,6 carate. rubin, un diamant tăiat trandafir în formă de para de 4,03 carate și un diamant Canary galben impecabil de 2,43 carate care înfrumusețează capacul.

Este evaluat la 1 milion de dolari.