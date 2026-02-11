România a făcut economii de aproape 10 milioane de lei în 2025. În ce domenii s-a cheltuit mai puțin

Cancelaria prim-ministrului a anunțat miercuri că, în 2025, a realizat economii de aproape 10 milioane de lei față de anul precedent, în urma programului de eficientizare a cheltuielilor operaționale. Potrivit datelor financiare prezentate, reducerea totală a cheltuielilor este de 9.968.676 lei, ceea ce înseamnă o diminuare de 23,7% comparativ cu 2024.

„Cancelaria prim-ministrului anunţă rezultatele concrete ale programului de eficientizare a cheltuielilor operaţionale implementat în cursul anului 2025. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei - adică 84% - a fost generată în cele şase luni de mandat ale noii conduceri”, se arată în comunicatul transmis de Executiv.

În semestrul al doilea din 2025, cheltuielile s-au ridicat la 12,7 milioane lei, cu 39,9% mai puțin decât în semestrul al doilea din 2024, când au fost 21,1 milioane lei, și cu 41,1% sub nivelul aceleiași perioade din 2023, când au fost înregistrate 21,5 milioane lei. În prima jumătate a anului 2025, reducerea față de 2024 a fost de 7,4%.

Executivul precizează că una dintre cele mai importante optimizări a fost realizată în domeniul transportului. „Începând din vara anului 2025, Cancelaria a renegociat şi, ulterior, a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, rezultând în economii substanţiale”, se arată în comunicat.

În urma acestor măsuri, numărul autovehiculelor a fost redus de la 30 la 17. De asemenea, au fost eliminate serviciile de transport cu șofer inclus pentru fiecare demnitar, astfel că, în prezent, demnitarii își conduc singuri mașinile de serviciu. Totodată, s-a renunțat la contractul de transport persoane cu RA-APPS (mașină + șofer) și s-a trecut la leasing operațional pentru 17 autoturisme Dacia fără șofer, ceea ce a determinat o reducere semnificativă a costului lunar.

Potrivit analizei prezentate, cele mai mari reduceri s-au înregistrat la următoarele categorii:

Transport – de la 11.459.222 lei în 2024 la 7.062.933 lei în 2025 (-38,4%)

Cheltuieli salariale – de la 21.871.671 lei la 18.640.698 lei (-14,8%)

Indemnizaţii delegare/detaşare – de la 814.421 lei la 244.870 lei (-69,9%)

Protocol – de la 2.294.583 lei la 1.804.566 lei (-21,4%)

Alte cheltuieli – de la 285.776 lei la 35.749 lei (-87,5%)

Instituția explică faptul că indemnizațiile de delegare și detașare includ diurna și cazarea pentru deplasările interne și externe ale personalului, inclusiv demnitari. „Alte cheltuieli” vizează organizarea de evenimente oficiale – logistică, servicii tehnice, sonorizare, catering – precum și costuri conexe precum workshop-uri, materiale informative, conferințe, servicii legislative sau întreținere echipamente.

Cheltuielile de protocol includ aprovizionarea și servirea de produse alimentare și băuturi pentru activități oficiale, mesele protocolare și logistica aferentă, serviciile de protocol la Salonul Oficial C din cadrul CNAB, dar și materiale precum aranjamente florale și alte elemente de reprezentare.

Guvernul prezintă și evoluția lunară a cheltuielilor, din care rezultă scăderi importante în special în a doua jumătate a anului 2025.

Ianuarie 2024 – 2.984.993 lei / Ianuarie 2025 – 2.936.082 lei (-1,6%)

Februarie 2024 – 3.215.221 lei / Februarie 2025 – 3.256.786 lei (+1,3%)

Martie 2024 – 3.251.313 lei / Martie 2025 – 3.191.374 lei (-1,8%)

Aprilie 2024 – 3.417.880 lei / Aprilie 2025 – 3.282.444 lei (-4,0%)

Mai 2024 – 4.680.952 lei / Mai 2025 – 3.323.681 lei (-29,0%)

Iunie 2024 – 3.484.492 lei / Iunie 2025 – 3.481.533 lei (-0,1%)

Iulie 2024 – 3.445.013 lei / Iulie 2025 – 2.618.070 lei (-24,0%)

August 2024 – 3.158.474 lei / August 2025 – 2.188.605 lei (-30,7%)

Septembrie 2024 – 3.400.739 lei / Septembrie 2025 – 2.183.700 lei (-35,8%)

Octombrie 2024 – 3.347.544 lei / Octombrie 2025 – 1.959.515 lei (-41,5%)

Noiembrie 2024 – 3.985.416 lei / Noiembrie 2025 – 1.697.849 lei (-57,4%)

Decembrie 2024 – 3.721.063 lei / Decembrie 2025 – 2.004.789 lei (-46,1%)

„Reducerea medie în perioada iulie-decembrie 2025 a fost de 39,9% comparativ cu 2024, demonstrând impactul pozitiv al măsurilor implementate”, arată reprezentanţii Executivului.

Pe 18 iulie 2025, Șeful Cancelariei a anunțat o reorganizare care ar reduce numărul total de posturi de la 176 la aproximativ 105, ceea ce ar însemna o scădere de 40% și o economie estimată la circa 850.000 lei pe lună: 615.000 lei din reducerea aparatului demnitarilor și aproximativ 235.000 lei din eficientizarea corpului de funcționari.

„Această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, explică Executivul.

Situația posturilor în ianuarie 2026 arată astfel: din 176 de posturi prevăzute, 117 sunt ocupate și 59 vacante. „Din datele prezentate rezultă că, în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcţii, doar 117 sunt efectiv ocupate (66,48%), 59 sunt vacante (33,52%); dintre acestea 13 sunt temporar vacante (detaşări, suspendări, concedii fără plată), iar 5 sunt temporar ocupate”, a transmis Guvernul.

Cea mai semnificativă reducere a fost la personalul contractual din cabinetele demnitarilor, de la 42 persoane în ianuarie 2025 la 19 în ianuarie 2026, ceea ce înseamnă o scădere de 55%, cu 35 de posturi vacante din totalul de 54. Numărul demnitarilor activi a scăzut de la 19 la 14, cu 7 posturi vacante din 21. Corpul funcționarilor publici a rămas relativ stabil, de la 61 la 63 persoane active.

„Comparativ cu ianuarie 2024, reducerea este şi mai pronunţată: de la 142 la 117 persoane active (-17,61%). Numărul total de posturi s-a redus de la 180 (ianuarie 2024) la 176 (ianuarie 2025 şi 2026), iar rata de ocupare a scăzut de la 78,9% la 66,48%”, arată Guvernul.

Potrivit Guvernului, „rezultatele obţinute demonstrează că reforma administrativă şi gestionarea responsabilă a banului public sunt posibile atunci când există voinţă politică şi expertiză managerială”.

„Economia de aproape 10 milioane lei reprezintă bani publici care pot fi redirecţionaţi către servicii esenţiale pentru cetăţeni. Reducerile nu se limitează la comparaţia cu anul 2024. Cheltuielile totale ale Cancelariei în anul 2025 (32,1 milioane lei) sunt cu 8,2 milioane lei sub nivelul anului 2023 (40,3 milioane lei), reprezentând o scădere de 20,3%”, se mai arată în comunicat.

Executivul precizează că datele provin din înregistrările financiar-contabile ale Cancelariei Prim-Ministrului și anunță că instituția va continua să analizeze oportunități suplimentare de eficientizare, menținând standardele de transparență în comunicarea rezultatelor financiare.