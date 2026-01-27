Cazul EximBank, blocat la Parchet. Bolojan, nemulțumit că nu îl poate demite pe șeful băncii

Guvernul a sesizat Parchetul privind un contract de chirie prin care statul plătește sume mult mai mari unei firme private pentru o clădire aflată în patrimoniu, în ciuda faptului că directorul Exim Bank a rămas în funcție, a spus Ilie Bolojan la RFI. Potrivit acestuia, Guvernul României anchetează orice situație în care se risipesc bani publici, însă nu poate să-l demită pe director din cauza unor prevederi contractuale.

Bolojan a afirmat că problema nu ține de legislație, ci de lipsa de bună credință a celor care au semnat aceste documente.

„Nu există un instrument direct pe tema asta, datorită contractelor care au fost încheiate în anii anteriori, așa cum v-am spus la întrebarea precedentă. În momentul în care ai semnat un contract cu cineva, dacă ai semnat un contract prost și în activitatea privată, și unul are doar drepturi, iar celălalt are doar obligații, riscul obținerei unor rezultate proste este foarte mare. Și, din păcate, asta s-a întâmplat în anii trecuți”, a afirmat premierul.

Bolojan a mai spus că legea presupune că administratorul va acționa corect atunci când se încheie contracte de management, însă apar probleme atunci când deciziile sunt conduse de interese personale.

„Dacă acționarul, ministrul, secretarul de stat, delegația acestora în aceste consilii de supraveghere, adunările generale a acționarilor, au dorit doar să-și pună un prieten pe funcție și să nu facă ceea ce trebuie, e foarte greu să schimb lucrurile de pe zi pe an”, a mai spus prim-ministrul.

În iulie 2025, premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului de Finanțe să inițieze procedura de înlocuire a directorului EximBank, în contextul scandalului legat de vila RA-APPS în care își are sediul banca de stat.

În perioada respectivă, Ilie Bolojan a explicat că există diferențe mari între evaluările realizate pentru aceeași clădire.

„Sunt două evaluări care arată că un preț de 60.000 de euro este preț de piață în același loc și o altă expertiză care arată că 180.000 de euro este tot în același loc, tot pentru acea clădire un preț de piață”, spunea premierul.