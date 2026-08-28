Ketchupul de casă poate fi o alternativă gustoasă la produsele din comerț, mai ales în perioada în care roșiile sunt bine coapte și au multă aromă. Preparat în propria bucătărie, sosul poate fi adaptat după gust, în funcție de cât de dulce, acrișor sau picant este dorit.

Secretul unui ketchup reușit este fierberea lentă, care permite roșiilor și legumelor să își concentreze aromele. Sosul poate fi servit alături de cartofi, carne, burgeri, sandvișuri sau diverse preparate la grătar.

Pentru aproximativ 1,5-2 litri de ketchup sunt necesare:

3 kg de roșii bine coapte

2 cepe mari

2 ardei kapia

3-4 căței de usturoi

100-150 g zahăr, în funcție de gust

80-100 ml oțet de mere sau oțet de vin

1 lingură de sare

1 linguriță de piper măcinat

1 linguriță de boia dulce

1/2 linguriță de boia iute, opțional

1/2 linguriță de scorțișoară

2-3 cuișoare

1 foaie de dafin

1 linguriță de oregano sau cimbru, după preferință

Roșiile se spală bine, se îndepărtează cotoarele și se taie în bucăți. Ceapa, ardeii și usturoiul se curăță și se mărunțesc.

Toate legumele se pun într-o cratiță încăpătoare și se lasă la foc mediu până când roșiile încep să își lase zeama. Amestecul se fierbe apoi la foc mic, fără capac, pentru aproximativ 45-60 de minute. În această etapă, legumele trebuie să se înmoaie foarte bine, iar lichidul să înceapă să scadă.

După ce legumele s-au fiert, foaia de dafin și cuișoarele se îndepărtează. Compoziția se pasează cu ajutorul unui blender până când se obține un sos cât mai fin.

Pentru un ketchup cu o textură fină, fără coji și semințe, sosul poate fi trecut ulterior printr-o sită. Acest pas durează puțin mai mult, însă rezultatul este mai apropiat de textura ketchupului din comerț.

Sosul obținut se pune din nou pe foc și se adaugă zahărul, sarea, piperul, boiaua, scorțișoara și ierburile aromatice. Oțetul se adaugă treptat, pentru ca gustul acrișor să poată fi ajustat.

Ketchupul se fierbe în continuare la foc mic, amestecând periodic, până când capătă consistența dorită. În funcție de câtă apă conțin roșiile, această etapă poate dura între 30 și 60 de minute.

La final, sosul trebuie să fie suficient de gros încât să nu curgă foarte repede de pe lingură. Se gustă și se mai ajustează cantitatea de sare, zahăr, oțet sau condimente.

Pentru consum rapid, ketchupul răcit poate fi pus într-un recipient curat și păstrat la frigider.

Dacă se dorește păstrarea lui pentru o perioadă mai lungă, este important ca borcanele și capacele să fie sterilizate corespunzător, iar rețeta și procesul de conservare să respecte o metodă testată pentru siguranța alimentară. Nu este recomandată păstrarea la temperatura camerei doar pe baza faptului că borcanele au fost închise cât sosul era fierbinte.

Un avantaj al ketchupului preparat acasă este că rețeta poate fi modificată ușor. Pentru un sos mai dulce se poate crește cantitatea de zahăr, în timp ce iubitorii de gust picant pot adăuga ardei iute sau mai multă boia iute. Pentru o aromă mai intensă pot fi folosite și puțin țelină, morcov sau paprika afumată.