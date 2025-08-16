International Cum explică Peskov lipsa întrebărilor la conferința de presă Trump-Putin







Dimitri Peskov a explicat că Donald Trump și Vladimir Putin au renunțat la întrebările presei după summitul din Alaska pentru că declarațiile lor au fost considerate „cuprinzătoare”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat că discuțiile au avut un caracter „foarte pozitiv”.

Dimitri Peskov a oferit explicații presei după summitul de la Anchorage, Alaska, unde președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au susținut doar declarații comune, fără a accepta întrebările jurnaliștilor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat că declarațiile liderilor au fost suficient de „cuprinzătoare” pentru a reflecta esența discuțiilor, care au durat aproape trei ore. Întâlnirea s-a încheiat cu o conferință scurtă, fără anunțuri concrete privind Ucraina, dar cu accent pe tonul „pozitiv” al dialogului.

Într-o declarație acordată agențiilor ruse, Dimitri Peskov a precizat că formatul limitat al conferinței comune a fost ales în mod intenționat. „Au fost făcute declarații cuprinzătoare”, a explicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, justificând de ce Trump și Putin au preferat să evite întrebările directe ale presei.

Peskov a mai adăugat că atmosfera discuțiilor a fost „foarte pozitivă”, permițând celor doi lideri „să continue pe calea căutării unor opțiuni comune de soluționare pașnică”. În opinia Kremlinului, abordarea aleasă asigură un control mai bun asupra mesajului transmis publicului internațional.

Summitul de la Anchorage a stârnit mari așteptări în întreaga lume, mai ales privind conflictul din Ucraina. Totuși, conferința s-a încheiat fără rezultate . Donald Trump a declarat ulterior că s-au făcut „unele progrese”, dar a avertizat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski l-au invitat să participe la o posibilă întâlnire trilaterală. „Amândoi vor să fiu acolo, și voi fi”, a spus fostul președinte american, exprimându-și încrederea că o soluție ar putea fi obținută într-un „termen relativ scurt”. Totodată, el a recunoscut că a fost o eroare să creadă că războiul din Ucraina va fi „cel mai ușor” conflict de rezolvat, potrivit BBC.