Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți

Cum trăiesc oamenii în Yakutia. În inima Siberiei există un loc unde iarna nu este doar un anotimp, ci o forță care modelează vieți, obiceiuri și chiar identități. Republica Saha, cunoscută în lume drept Yakutia, este cea mai friguroasă zonă populată de pe planetă, cu temperaturi care coboară frecvent la –50°C și uneori ating recorduri sub –60°C.

Aici, oamenii pot merge pe jos doar 10–15 minute fără riscul real de degerături, iar turismul, deși în creștere, funcționează după reguli greu de imaginat în alte colțuri ale lumii.

Pentru locuitorii din Yakutia, frigul extrem nu este un fenomen uimitor, ci o normalitate. Ei au învățat să trăiască într-un climat care pentru restul planetei pare apocaliptic. Straturile lor de haine sunt alese cu o precizie aproape științifică: blănuri naturale, jachete din piele de ren, mănuși groase, bocanci izolați cu blană și două–trei straturi de pantaloni.

Nu există „tuneluri de vânt” sau „frig pătrunzător”; aici, frigul este total, uniform și permanent. Oamenii ies din casă doar dacă au un motiv întemeiat, iar plimbările pe jos sunt rare și scurte. Majoritatea se deplasează cu mașini care, în multe cazuri, nu sunt oprite niciodată pe timpul iernii.

Motoarele se țin pornite ore întregi pentru a nu îngheța complet. Benzinăriile și parcările sunt pline de cabluri electrice, prelungitoare și sisteme improvizate de încălzire.

În ciuda acestor condiții ostile, localnicii reușesc să ducă o viață surprinzător de normală: merg la muncă, la școală, la piețe și chiar la restaurante, dar toate aceste activități sunt adaptate la realitatea unui frig care îți taie respirația.

Viața începe devreme, dar nu pentru a prinde lumina – în lunile de iarnă, soarele apare târziu și dispare rapid. Copiii merg la școală doar dacă temperatura nu scade sub –52°C. Dacă se trece de acest prag, se anulează cursurile, dar adulții trebuie să meargă la muncă oricum.

În magazine, vitrinele rămân de multe ori acoperite de un strat gros de gheață, iar marfa, chiar și în interior, se păstrează la temperaturi joase. Carnea este expusă uneori direct afară, fără riscul de alterare – frigul sibian funcționează ca un congelator natural.

Deși pare incredibil, turiștii caută tot mai mult experiența vieții într-unul dintre cele mai reci locuri de pe Pământ. Dar pregătirea pentru o călătorie aici nu seamănă cu nimic altceva. Regula de aur: nu pleci nicăieri fără haine termice profesionale. Pantofii obișnuiți pot îngheța în câteva minute, iar genele se albesc instant.

Un aspect surprinzător este modul în care turiștii și localnicii merg la restaurante. Mulți călători vin cu haine elegante… la pachet. Nu le pot purta afară, pentru că materialele fine îngheață, se rigidizează sau se deteriorează. Așa că oamenii intră în restaurante îmbrăcați gros, se dezbracă de straturile groase, iar apoi scot din sacoșe sau rucsacuri ținutele pentru cină.

Localurile sunt pregătite pentru acest fenomen: au vestiare încălzite, spații speciale pentru uscarea hainelor, iar personalul este obișnuit să vadă clienți care se schimbă complet de ținută după ce trec de ușă.

Cei care vin în Yakutia fac excursii controlate, de obicei însoțiți de ghizi locali, pentru că frigul nu iartă. Cine rămâne blocat afară sau într-o mașină înghețată riscă degerături severe în câteva minute. Turiștii sunt sfătuiți:

să nu-și folosească telefoanele în aer liber (bateriile mor instant),

să nu-și expună pielea,

să evite respirația puternică pe eșarfă, care se poate îngheța și lipi.

În schimb, experiența este memorabilă: pot vedea sate tradiționale, herghelii de cai Yakut crescuți pentru rezistență la frig, pot participa la festivaluri de gheață, la ceremonii locale și pot încerca bucătăria care include carne congelată consumată crud, un preparat tradițional.

Autoritățile din Yakutia trag un semnal de alarmă în fiecare iarnă: frigul extrem, combinat cu consumul de alcool, poate fi fatal. Mulți localnici sau turiști beau alcool în aer liber și, simțindu-se „încălziți”, nu realizează cât de rapid scade temperatura corpului.

Această combinație duce la hipotermie severă și degerături grave, iar anual sunt raportate cazuri de oameni care cad inconștienți în zăpadă și mor din cauza expunerii prelungite la frig. Specialiștii recomandă evitarea consumului de alcool în exterior și limitarea deplasărilor pe jos în condiții extreme, chiar și pentru câteva minute.