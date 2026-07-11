Curățarea usturoiului poate deveni rapid una dintre cele mai neplăcute sarcini din bucătărie. Deși oferă o savoare de neegalat preparatelor românești, coaja încăpățânată și mirosul care pătrunde adânc în piele îi fac pe mulți să evite utilizarea lui în stare proaspătă. Din fericire, bucătarii profesioniști au dezvoltat câteva metode rapide și extrem de eficiente care transformă această corvoadă într-o activitate de doar câteva secunde.

Aceasta este probabil cea mai populară și spectaculoasă tehnică folosită în restaurante atunci când este nevoie de o cantitate mare de usturoi. Tot ce trebuie să faci este să desfaci căpățâna în căței și să îi pui într-un borcan cu capac sau între două boluri metalice așezate gură la gură.

Pasul următor presupune să agiți recipientul cu energie timp de aproximativ 10 sau 15 secunde. Forța impactului dintre căței și pereții vasului va desprinde complet cojile. La final, vei obține căței de usturoi curați, fără ca mâinile tale să atingă uleiurile aromatice care lasă mirosul persistent.

Dacă ai de-a face cu un usturoi nou sau cu o varietate a cărei coajă este foarte subțire și lipicioasă, apa caldă reprezintă soluția ideală. Separă cățeii de usturoi și pune-i într-un bol cu apă fierbinte, dar nu clocotită.

Lasă-i la înmuiat timp de 5-10 minute. Apa va pătrunde sub coaja uscată, înmuiind-o și făcând-o să se dilate. După expirarea timpului, vei observa că învelișul se desprinde aproape singur, printr-o simplă strângere între degete. Această metodă este excelentă deoarece păstrează integritatea cățelului de usturoi, fiind ideală pentru rețetele unde ai nevoie de felii perfecte.

Pentru momentele în care grăbești cina și ai nevoie de doar doi sau trei căței de usturoi, tehnica cuțitului de bucătărie rămâne cea mai rapidă. Pune cățelul de usturoi pe un tocător de lemn, așază lama lată a unui cuțit mare deasupra lui și lovește ușor cu podul palmei.

Nu trebuie să folosești o forță excesivă. Scopul este doar să fisurezi structura cățelului. Coaja se va crăpa instantaneu și o vei putea îndepărta dintr-o singură mișcare. Un avantaj suplimentar al acestei metode este că usturoiul ușor zdrobit își va elibera mult mai repede aromele în uleiul încins sau în sosuri, îmbunătățind gustul final al mâncării.